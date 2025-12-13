news_header_top
Общество 13 декабря 2025 09:03

Минфин РФ: Расширение «Семейной ипотеки» на вторичное жилье уменьшит его доступность

Расширение действия программы «Семейная ипотека» на всю вторичную недвижимость в России спровоцирует удорожание жилья и сделает его менее доступным для населения. Это следует из ответа заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова на соответствующий запрос главы Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, пишет РИА Новости.

Из ответа замминистра следует, что подобное расширение программы способно вызвать рост потребительского спроса и увеличение количества льготных займов, что в конечном итоге приведет к еще меньшей доступности жилья для населения.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, возможная реализация инициативы потребовала бы привлечения дополнительного финансирования из федерального бюджета, источников покрытия которых в настоящее время нет.

