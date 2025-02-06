Хуснуллин на форуме «Казаныш»: Казань является примером динамичного развития

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» – это не только площадка для обмена опытом, но и территория представления новых технологий, интересных и перспективных решений. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в приветствии, обращенном к участникам и гостям форума «Казаныш».

По словам вице-премьера РФ, формат работы площадки «позволяет поднять актуальные вопросы развития стройотрасли, обменяться передовыми практиками и сформировать партнерские отношения». В свою очередь, это важно для масштабных планов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Вместе мы создаем не только комфортные условия для наших граждан, но и среду для развития. Реализованные проекты по созданию культурных пространств становятся точкой притяжения горожан, а также стимулируют их дальнейшее социально-экономическое развитие на долгие годы вперед», – отметил он.

Кроме того, Хуснуллин пожелал участникам форума плодотворной работы и вдохновляющих встреч, а также поблагодарил организаторов.

«Я знаю, как умеют хорошо принимать в республике, в Казани. И сегодня, действительно, и регион под руководством Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова достиг впечатляющих успехов. И Казань сегодня является местом, куда миллионы туристов приезжают. Это говорит о том, что под руководством мэра Ильсура Раисовича Метшина город действительно развивается и является примером динамичного развития», – заключил заместитель Премьер-министра России.