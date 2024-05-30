F-16 будут гореть, но чем ответит Россия на ядерную угрозу США и НАТО на Украине?

Сергей Лавров: «Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На Украине США и НАТО готовы буквально на все»

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», – заявил Сергей Лавров.

«Татар-информ» и наши постоянные эксперты не раз отмечали, что американские истребители способны нести на борту ракеты, снаряженные ядерными боеголовками. Известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков и сегодня напомнил нашему корреспонденту, что высшие должностные лица, включая Лаврова, уже предупреждали коллективный Запад о рисках ядерной эскалации, связанной с поставкой F-16 киевскому режиму.

«Просто тогда эта позиция России не звучала так громко, поскольку F-16 еще не было, только обсуждался вопрос. А сейчас, поскольку они выходят на линию фронта, по всей видимости, тема обострилась», – поясняет эксперт.

Здесь сразу стоит отметить, что де-юре F-16 в распоряжении ВСУ пока нет. На данный момент известно, что США официально разрешили своим союзникам (читай – вассалам) передать данные истребители Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Где застряли F-16?

Здесь сразу стоит отметить, что де-юре F-16 в распоряжении ВСУ пока нет. На данный момент известно, что США официально разрешили своим союзникам (читай – вассалам) передать данные истребители. Также известно, что обучение пилотов и спецов техобслуживания из числа украинских военных проводится в Аризоне.

При этом Нидерланды и Дания уже публично анонсировали первые поставки F-16 Киеву, а США пояснили, что самолеты станут доступны ВСУ, когда будет подготовлена первая партия украинских летчиков. По сообщению минобороны Нидерландов, первые истребители прилетят на Украину в этом году. Наконец, Бельгия анонсировала поставку тридцати F-16 до 2028 года.

По всей видимости, самолеты, которые Владимир Зеленский выпрашивал не один год у хозяев из-за океана, все-таки долетят до зоны СВО. Но зачем и что с ними будет? По словам Сергея Лаврова, F-16 не способны изменить расстановку сил в ходе спецоперации.

Ракетные комплексы «Искандер-М» могут уничтожать самолеты F-16 прямо на аэродромах Фото: mil.ru

Американские самолеты довольно капризны и по ухабам Незалежной не факт, что взлетят

«Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину», — подчеркнул глава МИД РФ.

А каким образом будет происходить этот процесс в деталях, «Татар-информу» еще летом 2023 года подробно рассказывал военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

«Здесь несколько средств. Например, с помощью ракетных комплексов “Искандер-М”, которые могут уничтожать самолеты прямо на аэродромах. Также у нас есть крылатые ракеты, тот же “Кинжал” или Х-55. Они так же способны уничтожать цели на земле. А в воздухе эти истребители станут целью для зенитно-ракетных комплексов С-400, которые уверенно поражают цели на дистанции более 200 км», – говорил эксперт.

Понятно, что удобнее всего эти самолеты было бы уничтожать на военных аэродромах Украины. Однако в этом вопросе слишком много неясного. Как объяснил «Татар-информу» Сергей Марков, американские самолеты довольно капризны и по ухабам Незалежной не факт, что взлетят. А вот если смогут, то на эти аэродромы полетят российские ракеты и бомбы. Но у ВСУ есть и другие варианты.

«Может быть, у них будет такой план: либо лететь в бой с территории Румынии, Польши, либо, сейчас эксперты рассматривают и такой вариант, базироваться за пределами Украины, садиться на украинские аэродромы буквально на 30 секунд и взлетать на боевые операции», – считает Сергей Марков.

Россия начала учения по отработке применения тактического ядерного оружия на фоне агрессивных заявлений Запада по эскалации конфликта в зоне проведения СВО Фото: скриншот видео

Отказ от эскалации – это слабость?

Как ответит Россия? На самом деле, Москва будет в этой ситуации вправе атаковать не только украинские аэродромы, но и других стран, где будут базироваться F-16, участвующие в боях. Большинство экспертов считают, что Россия не пойдет на эскалацию.

«Зависит от того, как решит Россия. Пока наши эскалации не хотят, всячески показывают, что не хотят. Но практика показывает, что Запад это воспринимает как проявления слабости и по нам удары только сильнее становятся», –полагает Марков.

Впрочем, Россия находит ответные ходы, которые вызывают озабоченность и опасения у коллективного Запада. В частности, РФ начала учения по отработке применения тактического ядерного оружия на фоне агрессивных заявлений Запада по эскалации конфликта в зоне проведения СВО. Подробнее об этом «Татар-информу» в интервью рассказывал военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

На фоне этих учений, в которых принимали участие и Белоруссия, значительно стих градус разговоров о вводе войск отдельных стран НАТО на территорию Украины и в зону СВО Фото: скриншот видео

Испугали ли Запад ядерные учения России?

Интересно, что на фоне этих учений, в которых принимала участие и Белоруссия, значительно стих градус разговоров о вводе войск отдельных стран НАТО на территорию Украины и в зону СВО. Однако на теме F-16 и готовящемся одобрении Западом ударов ВСУ по территории России с использованием поставленных Западом вооружений это не сказалось. То есть ядерные учения не производят впечатления?

«На Западе считают, что разговоры о ядерном оружии все-таки это больше блеф России. С другой стороны, они все-таки побаиваются. Поэтому они выполняют тысячи маленьких шажков, чтобы не спровоцировать некого эмоционального движения российского руководства. Путин стукнет там кулаком по столу и скажет: “Ну, тогда бьем, так сказать, ядерным оружием”. Этого они боятся», – считает Сергей Марков.

Так или иначе, тот же Сергей Лавров в своем сегодняшнем интервью выразил надежду, что российско-белорусские учения с нестратегическим ядерным оружием вразумят Запад.