Алексей Леонков: «Россия может применить ядерное оружие, если Запад пойдет во все тяжкие»

Россия начала первый этап учений в Южном военном округе

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«Искандеры» и «Кинжалы»: в чем заключается первый этап «ядерных учений» России

Россия начала первый этап учений в Южном военном округе практически в непосредственной близости от зоны проведения СВО по применению оперативно-тактического ядерного оружия. Соответствующее заявление сделало Минобороны РФ.

На учениях отрабатывается использование ядерных боеприпасов для ракетных комплексов «Искандер», которые должны скрытно выдвигаться к районам проведения пусков ракет. В то же время авиация тренируется снаряжать гиперзвуковые ракеты «Кинжал» ядерными боеголовками и отрабатывает патрулирование самолетами в назначенных районах.

По заявлению Минобороны России, учения направлены на поддержание готовности техники и личного состава к применению ядерных вооружений в условиях агрессивных заявлений коллективного Запада.

«Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в заявлении Минобороны РФ.

Как отреагировали в Пентагоне

В США уже отреагировали на российские учения. В Пентагоне не собираются вносить оперативные изменения в части готовности американских ядерных сил. Такое заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», — сказала она на брифинге.

Напомним, что ранее США на ядерном полигоне в Неваде провели свои субкритические испытания, чтобы собрать данные о материалах, используемых в ядерных боеголовках. Вашингтон подчеркнул, что эксперимент соответствовал мораторию на ядерные испытания. Однако в экспертной среде утверждение Пентагона подвергается большим сомнениям.

Об этом, а также деталях учений, сигналах для Запада и многом другом в интервью «Татар-информу» рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Алексей Леонков: «Новость о наших учениях возникла после заявлений правящих кругов Великобритании и Франции о готовности напрямую вмешаться в конфликт» Фото: Telegram-канал Алексея Леонкова

«Это угроза национальной безопасности РФ. И вот Россия ответила»

Нестратегическое ядерное оружие – это тактическое и оперативно-тактическое. Тактическое – это в основном артиллерийские комплексы, а оперативно-тактическое – ракетные комплексы. И как раз на первом этапе этих учений использовалось два комплекса «Искандер» и гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Носителем последнего выступают самолеты МиГ-21 и Ту-22М3. Оба вида вооружения оперативно-тактические, способные развивать гиперзвуковую скорость. У «Искандера» это 6 Махов, у «Кинжала» – до 10. Оба комплекса маневрирующие. То есть остановить их противоракетной противовоздушной обороной практически невозможно, – считает Леонков.

Какие задачи они могут решать?

Понятное дело, что это оружие, бьющее по площадям. Это логистические узлы, железнодорожные, транспортные, морские. Это скопления войск, особо защищенные объекты, критические объекты гражданской и военной инфраструктуры и так далее. Одним из основных свойств этих комплексов является хорошая степень проникновения, поражение таких сооружений, как бункеры, запасные штабы и так далее. Демонстрация этих комплексов, конечно, стала сюрпризом для Запада. Например, если мы говорим про «Искандер», то он у нас развернут в Калининградской области, а также в Ленинградском военном округе. А самолеты МиГ-31 и Ту-22М3 могут создать «зону воспрещения доступа и маневра» порядка 2-2,5 тыс. км от наших границ. Эта дальность поражения с учетом подлета самолетов и запуска ракетных комплексов. И в результате их применения можно нанести противнику непоправимый неприемлемый ущерб.

На ваш взгляд, тактическое ядерное оружие Россия применит при непосредственном включении НАТО в конфликт или есть варианты?

Новость о наших учениях возникла после заявлений правящих кругов Великобритании и Франции о готовности напрямую вмешаться в конфликт. Франция говорила об отправке войск, а Великобритания бравировала тем, что разрешает Украине бить британским оружием по территории России. А я напомню, что ракеты Storm Shadow, которые поставляет Великобритания Украине, имеют дальность применения до 300 км. Поэтому понятное дело, что это уже иной вид угрозы. Это угроза национальной безопасности России, и надо было отвечать. И вот Россия ответила.

Фото: скриншот видео

Сейчас разговоры идут, что США могут разрешить Киеву бить по России западным оружием, в частности ATACMS. В Конгрессе США даже карту показали, куда эти ракеты могут долететь…

Я видел эту карту. Но когда Кэмерон о подобном же заявлял, наш МИД вызывал посла Великобритании, четко дал ему понять, что ответные удары с нашей стороны будут наноситься по британским военным объектам как на территории Украины, так и за ее пределами. Я думаю, когда в США более серьезно заявят, то же самое будет произнесено и для них. Надо понимать, что Америка находится за океаном. Там будет речь уже не о тактическом ядерном оружии, а о стратегическом. Запад уже переходит границы дозволенного. Но Россия не раз предупреждала, чтобы он прекращал наращивать эскалацию и помогать Украине. А тут уже говорят о том, что Киев нельзя ограничивать ни в чем. Я думаю, это стало последней каплей, которая запустила совершенно иной формат отношений с Западом. Мы уже демонстрируем свое ядерное оружие и готовы применить его, если Запад пойдет во все тяжкие.

«На Украине вряд ли ударят ядерным оружием, а вне ее – вопрос открыт»

А что конкретно должно произойти, чтобы Россия на территории Украины или в зоне проведения СВО применила пока тактическое ядерное оружие?

На Украине вряд ли будут использовать тактическое ядерное оружие. Если мы говорим о британских военных базах на территории Украины, например, то по ним, скорее всего, нанесут удар обычным конвенциальным оружием. У нас достаточно богатый арсенал. Но вот вопрос нанесения ударов вне территории Украины пока открыт. Либо это будет демонстрация более высокого порядка, когда будет использоваться оперативно-тактическое вооружение. Либо стратегическое ядерное для нанесения точечных ударов. Здесь поле для дискуссий и принятия решений достаточно широкое. Все зависит от того, насколько далеко готов пойти Запад, что ему никто не указ и море по колено.

«На Украине вряд ли будут использовать тактическое ядерное оружие. Но вот вопрос нанесения ударов вне территории Украины пока открыт» Фото: скриншот видео

США недавно тоже провели испытания на ядерном полигоне в Неваде. Споры идут, насколько они соответствуют мораториям на ядерные испытания. Есть у вас позиция на этот счет?

Вы знаете, США последнее время являются рекордсменами по нарушению каких-либо мораториев и законов, касающихся международной безопасности. Они говорят, что эти законы устарели и мир живет по правилам, которые никто никогда не видел, но они постоянно меняются. Сейчас США ведет себя, мягко говоря, безответственно. Не только в части международной безопасности, но и во многих частях планеты, поэтому ничего удивительного в этом нет. Они вынуждены приступить к ядерным испытаниям, потому с 1991 года не создали ни одной новой ядерной боеголовки. Ведь вся программа по обновлению ядерного арсенала у Пентагона буксует достаточно давно. Им нужны новые боеголовки для межконтинентальных ракет. Видимо, без этих испытаний они ничего не могут. Если такие испытания проводятся, то можно говорить, что США вышли из договора о закрытии ядерных испытаний во всех средах. Вышли де-факто пока только, но могут скоро выйти и де-юре, придумав очередной предлог, обвинив Россию в эскалации ядерной угрозы.