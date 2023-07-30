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Политика 30 июля 2023 15:54

Express: Украина готовит в Британии 2 тыс. бойцов спецназа для захвата Крыма

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Express: Украина готовит в Британии 2 тыс. бойцов спецназа для захвата Крыма
Бойцы коммандос Королевской морской пехоты ВМС Великобритании
Фото: Министерство обороны Великобритании

Британские военные готовят бригаду украинского спецназа, состоящую из более чем 2 тыс. солдат, чтобы занять Крым «до Рождества». Об этом со ссылкой на источники пишет газета Sunday Express.

Подготовка спецназовцев ВСУ организована в учебном центре, расположенном на юго-западе Англии — в городе Оукхэмптоне графства Девон. В обучении задействованы 42 королевских морских пехотинца из 3-й бригады специального назначения.

По словам высокопоставленного британского военного источника, упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя» перед нанесением удара.

«Мы можем обучить их нашей тактике и показать, как использовать технику, но успех будет зависеть от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности», — предупредил вместе с тем собеседник издания.

При этом планируется, что обученная в Британии бригада сыграет ключевую роль в операции против российских войск в Крыму. Поддерживать ее будут Воздушные силы и Военно-морские силы Украины. Также предполагается задействовать дальнобойные ракеты, которые поставят Великобритания, Германия и США (две последние страны на данный момент еще не подтвердили передачу ракет — прим. Т-и).

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#спецоперация на Украине
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