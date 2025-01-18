Евросоюз за год в 2,2 раза увеличил объем закупок фармацевтической продукции у России

В ноябре 2024-го страны Евросоюза купили у России фармацевтической продукции на 4,5 млн евро. Это в 2,2 раза больше, чем за тот же месяц 2023 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

При этом по сравнению октябрем 2024 года импорт данной продукции уменьшился на 23%.

Всего за январь-ноябрь 2024-го Евросоюз купил фармпродукции на 38,8 млн евро. Это 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В ноябре ЕС покупали преимущественно лекарства (на 3,2 млн евро), а также сыворотки и вакцины (на 1,4 млн евро).

Отмечается, что Россия заняла 23 место среди импортеров фармпродукции в ЕС. В топ-3 по этому показателю попали Швейцария (3,13 млрд евро), Соединенные Штаты (3,09 млрд) и Великобритания (529,6 млн евро).

Ранее сообщалось, что США за год в 1,6 раза нарастили импорт комплектующих для самолетов из России.