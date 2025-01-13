США за год в 1,6 раза нарастили импорт комплектующих для самолетов из России

Соединенные Штаты в ноябре 2024-го импортировали комплектующих для самолетов из РФ на 7,6 млн долларов. Это месячный рекорд с февраля 2022 года, пишет РИА Новости.

Согласно статистике таможни США, в ноябре 2023 года таких деталей из РФ импортировали примерно на 4,75 млн долларов, то есть за год этот объем увеличился в 1,6 раза.

В общей сложности за январь — ноябрь 2024-го поставки комплектующих составили 31,4 млн долларов (+2,62% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

В топ востребованных элементов самолета у США в ноябре были шасси и их части (6,97 млн долларов) и прочие части летательного аппарата, вертолетов или БПЛА (586,1 тыс.).

Больше всего Штаты купили комплектующих в ноябре у Великобритании (281 млн долларов), Франции (195 млн) и Канады (146 млн).