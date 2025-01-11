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Евростат: стоимость жилья в ЕС рекордно выросла за два года, в лидерах - Болгария
Жилье в Евросоюзе по итогам третьего квартала 2024-го подорожало на 3,8%. Это рекордный показатель с аналогичного периода 2022 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.
Сильнее всего за отчетный период недвижимость подорожала в Болгарии (+16,5%). К слову, это в четыре раза выше, чем в среднем по Евросоюзу. Второе место по динамике роста цен заняла Польша (+14,4%), а третье - Венгрия (+13,4%).
Также значительно выросли цены на «недвижку» в Хорватии (+12,3%), Исландии (+11,2%) и Нидерландах (+10,3%).
Наименьшую динамику роста зафиксировали в Австрии (+0,7%) и в Швеции (+0,3%).
Еще в ряде стран цены на недвижимость снизились. Среди таких: Германия (-0,7%), Люксембург (-1,7%), Финляндия (-2,8%) и Франция (-3,5%).
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