ЕС запретил поставки в Россию дронов-игрушек и ноутбуков

Европейский Союз включил в девятый по счету пакет санкций против России запрет на поставки игрушечных беспилотников и ноутбуков. Это следует из заявления, опубликованного сегодня на сайте Еврокомиссии.

«Новые запреты на экспорт будут распространяться на дополнительные промышленные товары и технологии, такие как дроны-игрушки/хобби, сложные генераторные устройства, портативные компьютеры и вычислительные компоненты <…>», — отмечается в документе.

Кроме того, очередной пакет рестрикций предполагает заморозку активов двух российских банков, приостановку вещания ряда телеканалов и введение ограничений против 168 компаний и предприятий, список которых пока не раскрывается.

Санкционное давление в отношении России страны Запада усилили после начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.