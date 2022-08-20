Главой Минпромторга ЛНР назначен замминистра промышленности Татарстана Саматов
Замминистра промышленности и торговли Татарстана Тимур Саматов возглавит Минпромторг Луганской народной республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Одна из основных задач Луганской Народной Республики после полного освобождения территории нашего государства — активная интеграция с Россией и восстановление экономического потенциала Луганщины. Спектр задач, которые стоят перед Правительством республики значительно расширился, в связи с чем мною были подписаны указа о назначении», — написал Пасечник.
В Минпромторге Татарстана подтвердили назначение Саматова на должность министра.
Еще один россиянин, Константин Завизенов, стал министром топлива, энергетики и угольной промышленности республики, Руслан Джалюков — председателем Государственного антимонопольного комитета ЛНР.