Еще пять татарстанских организаций попали в санкционный список США

Ряд татарстанских компаний подпали под санкции США. Всего в обнародованном в четверг списке 70 юридических лиц из России и одно — из Беларуси, в том числе авиастроительные и судостроительные предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень вошли холдинг «Ак Барс», альметьевский завод «Радиоприбор», АО «Казанское приборостроительное КБ», Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» имени Шимко, АО «Радиоприбор».

«Эти организации, как было определено правительством США, действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — говорится в документе.

В Белом доме ранее заявляли, что организациям, попавшим в список, будет закрыт доступ к американским технологиям и ПО, даже если товары, использующие их, произведены в третьих странах.

Ранее Минфин США расширил перечень персональных санкций. Рестрикции ввели и в отношении министра строительства РФ Ирека Файзуллина.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.