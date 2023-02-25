Евросоюз ввел санкции против КАМАЗа, КВЗ и Зеленодольского завода им. Горького

В 10-й пакет санкций Евросоюза попал ряд предприятий из Татарстана. Так, ограничения коснулись Казанского приборостроительного конструкторского бюро, Зеленодольского завода им. Горького и ряда других компаний.

Так, в списке оказались ПАО «Казанский вертолетный завод» и его ремонтная служба. Поясняется, что против них введены ограничения «в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине».

Напомним, что ранее Канада ввела санкции против Казанского оптико-механического завода и 62 российских юрлиц, а Минторг США — экспортные ограничения против КАМАЗа и «МегаФона»