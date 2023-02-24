Минторг США ввел экспортные ограничения против КАМАЗа и «МегаФона»

Министерство торговли Соединенных Штатов в годовщину начала специальной военной операции на Украине внесло в черный список 66 российских компаний и организаций. Экспортные ограничения введены в том числе против ПАО «КАМАЗ», Судостроительной компании «Ак Барс» и сотового оператора «МегаФон», отмечается в документе.

Кроме того, в черный список попали фонд «Сколково», Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»), Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева», Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Институт прикладной математики имени Келдыша и Научно-исследовательский институт системных исследований РАН.

Обоснованием для введения санкций названо «приобретение или попытки приобретения товаров американского производства для поддержки армии России».

Помимо этого, ограничения введены против еще трех компаний из России, пяти компаний из Китая и ряда их подразделений во Франции, Люксембурге и Нидерландах, а также двух компаний из Канады.

Утверждается, что эти фирмы «оказывают существенную поддержку» Вооруженным силам РФ или компаниям российского военно-промышленного комплекса, а также «осуществляют деятельность, противоречащую интересам США в сфере национальной безопасности и международной политики».

Ужесточены и ограничения в отношении Ирана из-за вероятных поставок боевых беспилотников российской стороне. Речь идет о «новых мерах экспортного контроля».

Upd. (20.23): «Нам искренне непонятны мотивы и причины включения компании в список экспортных ограничений от Министерства торговли США», — прокомментировали введение санкций в «МегаФоне».

«С учетом категории ограничений, в которую попала наша компания, мы не видим никаких прямых последствий для наших абонентов и клиентов, поскольку мы не занимаемся экспортными продажами. Действие этого ограничения на телеком-услуги, включая роуминговые, не распространяется», — подчеркнули в компании.

«Наличие „МегаФона“ в данном списке ограничений, возможно, скажется на необходимости получать дополнительные лицензии от Минторга США в случае, если мы решим импортировать что-либо из этой страны. Мы продолжаем изучать возможные последствия данного ограничения на нашу деятельность», — уточнили в пресс-службе оператора и добавили, что рассматривают «возможности оспаривания данного решения».