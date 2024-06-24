Евросоюз внес «Артек» в санкционный список в рамках 14 пакета рестрикций

В стоп-листе в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза против России оказались международный детский центр «Артек» в Крыму, а также региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова и Белорусский союз молодежи. Информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

В графе, в котором разъясняется причины внесения «Артека» в список, говорится: «С начала агрессии

России против Украины в 2022 году он организует лагеря для детей из Украины, в том числе с оккупированных территорий Херсона, Донецка, Луганска и Запорожья. В этих лагерях дети готовят вспомогательные

материалы для российских солдат, участвующих в войне».

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций, в него включены 116 физических и юридических лиц, 27 судов и другие ограничения. Так, среди россиян, которые попали под ограничения, оказались певцы SHAMAN и Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой в феврале 2022 года объявил Президент РФ Владимир Путин. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.