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Под санкции ЕС попали Охлобыстин, Гагарина и SHAMAN
Певцы SHAMAN и Полина Гагарина оказались внесены в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Информация размещена в «Официальном журнале ЕС».
Помимо них, ограничения введены против актера Ивана Охлобыстина. Деятели культуры, отмечается в сообщении, попали в черный список за участие в мероприятиях, направленных на поддержку Вооруженных Сил России.
Из организаций санкции введены в том числе против «Уральских авиалиний», «Совкомфлота», группы «Волга-Днепр», холдинга «Новапорт».
Как ранее сообщал «Татар-информ», новый пакет санкций включает 116 физических и юридических лиц из России, а также включает ограничения на импорт гелия, сжиженного природного газа, предоставление РФ технологий двойного назначения, осуществление авиаперевозок и другие.
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