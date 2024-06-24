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Политика 24 июня 2024 13:36

Под санкции ЕС попали Охлобыстин, Гагарина и SHAMAN

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Певцы SHAMAN и Полина Гагарина оказались внесены в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

Помимо них, ограничения введены против актера Ивана Охлобыстина. Деятели культуры, отмечается в сообщении, попали в черный список за участие в мероприятиях, направленных на поддержку Вооруженных Сил России.

Из организаций санкции введены в том числе против «Уральских авиалиний», «Совкомфлота», группы «Волга-Днепр», холдинга «Новапорт».

Как ранее сообщал «Татар-информ», новый пакет санкций включает 116 физических и юридических лиц из России, а также включает ограничения на импорт гелия, сжиженного природного газа, предоставление РФ технологий двойного назначения, осуществление авиаперевозок и другие.

#санкции #евросоюз
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