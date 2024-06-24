ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций — список ограничений

Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций. В него включены 116 физических и юридических лиц, 27 судов и другие ограничения. Подробности опубликованы на сайте ЕС.

Так, под ограничения попали суда, якобы замеченные на перевозке нефти и нефтепродуктов из РФ вопреки потолку цен, а граждане и компании — «ответственные за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Новый пакет рестрикций в том числе предусматривает ограничения на транзит сжиженного природного газа через европейские порты. При этом сам ЕС не планирует отказываться от его закупки, однако запретит реэскпорт. Также введен запрет инвестиций, предоставление товаров и услуг двойного назначения, которые необходимы для проектов СПГ.

Попала в список и 61 компания из Турции, Казахстана, Киргизии, КНР и ОАЭ — против них приняли ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Также для россиян ограничивается прием заявок для регистрации прав интеллектуальной собственности; на продажу, приобретение или экспорт исторических и культурных ценностей, в которых усматривается «украинское происхождение».

Помимо этого, запрещен ввоз гелия из России, экспорт в нее марганцевых руд, отдельных видов пластика, электронных компонентов и редкоземельных элементов. Ограничения касаются и промышленности – товаров, которые могут использоваться в военных целях, в частности самописцев и вездеходов.

Также компании, принадлежащие странам Европейского союза не смогут выполнять чартерные и частные рейсы по заказу физлиц и юрлиц из РФ. Запрет охватывает и любые нерегулярные рейсы для граждан РФ над территорией ЕС.

Европейским СМИ и научно-производственным объединениям запрещено получать какие-либо средства из России.