Евросоюз снял запрет на поставки России некоторых товаров и услуг для авиаотрасли

Евросоюз ввел сегодня седьмой пакет санкций против России, однако несколько смягчил ряд финансовых ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны», — сказано в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что был снят запрет на поставки России некоторых товаров, услуг и технологий для авиаотрасли. В заявлении говорится, что сделано это из-за требований международных стандартов авиабезопасности ИКАО.

Масштабные санкции против РФ страны Запада начали вводить после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Сегодня был утвержден седьмой пакет ограничений, который включает и частичное эмбарго на золото, расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу, и расширение черного списка физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела запрет на импорт российского золота, угля и нефти.