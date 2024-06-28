Евросоюз расширил санкции против РФ на два физлица и четыре компании

Евросоюз включил в санкционный список против России два физических лица и четыре компании. Изменения со ссылкой на решение Совета ЕС публикует ТАСС.

Так, ограничения введены против «Трансконтейнера» и его гендиректора Михаила Концерева. Компания является оператором российских контейнерных Ж\Д перевозок.

Кроме того, в список попали три компании, якобы замешанные в схеме по выводу активов, принадлежащих бизнесменам из РФ, из-под рестрикций. Это «Илиадис», «Титул» и «Респериа трейтинг лимитед». Три компании принимали участие в сделке по приобретению Райффайзенбанком доли в строительном концерне в Австрии, которая однако так и не состоялась.

Помимо этого, в черном списке оказался бизнесмен Дмитрий Белоглазов.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, Евросоюз принял 14-пакет антироссийских санкций. «Татар-информ» рассказывал, какие ограничения он подразумевает, а также назвал артистов и других лиц, которых внесли в черный список.