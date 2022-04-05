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Ру Тат
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Экономика
5 апреля 2022  01:20

Евросоюз пока не планирует мер против импорта газа из России

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Европейский Союз пока не планирует ограничивать импорт российского природного газа. Об этом на пресс-конференции заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони, передает РИА Новости.

«Мы не принимаем сейчас меры по газовому эмбарго», — заметил еврокомиссар, уточнив, что сам этот шаг остается среди рассматриваемых вариантов действий.

«Мы не планируем этого сейчас, но и не убираем этот [вопроc] со стола», — пояснил Джентилони.

Ранее стало известно, что представители Евросоюза из-за гуманитарной ситуации на Украине обсудят новые санкции против России. Среди возможных мер упоминалось расширение персональных санкций, введение запрета на использование портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей.

Соединенные Штаты также готовят дополнительные санкции против РФ, о чем сообщал «Татар-информ».

#санкции против россии #поставки газа в европу
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