Евросоюз пока не планирует мер против импорта газа из России

Европейский Союз пока не планирует ограничивать импорт российского природного газа. Об этом на пресс-конференции заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони, передает РИА Новости.

«Мы не принимаем сейчас меры по газовому эмбарго», — заметил еврокомиссар, уточнив, что сам этот шаг остается среди рассматриваемых вариантов действий.

«Мы не планируем этого сейчас, но и не убираем этот [вопроc] со стола», — пояснил Джентилони.

Ранее стало известно, что представители Евросоюза из-за гуманитарной ситуации на Украине обсудят новые санкции против России. Среди возможных мер упоминалось расширение персональных санкций, введение запрета на использование портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей.

Соединенные Штаты также готовят дополнительные санкции против РФ, о чем сообщал «Татар-информ».