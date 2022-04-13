Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с РФ по лунным программам

Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение о прекращении сотрудничества с Россией по российским лунным программам, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной. В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с РФ по «Луне-25», «Луне-26» и «Луне-27», - сказано в сообщении.

Отмечается, что специальная военная операция РФ на Украине и введенные против страны санкции представляют собой «фундаментальное изменение обстоятельств» и делают невозможным дальнейшее сотрудничество с космической сфере.

Накануне Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики заявил о возобновлении лунной программы. В частности, он говорил о запуске с космодрома «Восточный» автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25».

Глава государства также поручил Роскосмосу подготовить полет белорусского космонавта на российском корабле.

Путин сообщил, что обсудил этот вопрос с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, и назвал это важным шагом в совместной работе двух стран в космической сфере.