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Официальная хроника
13 апреля 2022  18:19

Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с РФ по лунным программам

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Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение о прекращении сотрудничества с Россией по российским лунным программам, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании. 

«Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной. В частности, ЕКА прекращает сотрудничество с РФ по «Луне-25», «Луне-26» и «Луне-27», - сказано в сообщении. 

Отмечается, что специальная военная операция РФ на Украине и введенные против страны санкции представляют собой «фундаментальное изменение обстоятельств» и делают невозможным дальнейшее сотрудничество с космической сфере. 

Накануне Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики заявил о возобновлении лунной программы. В частности, он говорил о запуске с космодрома «Восточный» автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25».

Глава государства также поручил Роскосмосу подготовить полет белорусского космонавта на российском корабле. 

Путин сообщил, что обсудил этот вопрос с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, и назвал это важным шагом в совместной работе двух стран в космической сфере. 

#космос #европа #санкции Запада
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