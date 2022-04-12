Путин поручил «Роскосмосу» подготовить полет в космос белорусского космонавта

Президент РФ Владимир Путин дал поручение «Роскосмосу» подготовить полет белорусского представителя в космос. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поручил „Роскосмосу“ обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Белоруссии», — заявил глава государства на встрече с рабочими космодрома «Восточный».

Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, и назвал это важным шагом в совместной работе двух стран по освоению космоса.

Ранее начальник Управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси, замруководителя Агентства по космическим исследованиям академии Петр Витязь сообщил о том, что Минск сейчас решает вопрос с выбором представителя. В декабре 2021 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о том, что попросил белорусскую сторону при отборе рассмотреть женские кандидатуры.

Сегодня Путин прибыл в Благовещенск, где у него запланированы переговоры с Лукашенко. Лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и продвижения взаимодействия в рамках Союзного государства.