Путин заявил о том, что Россия возобновит лунную программу

Россия возобновит лунную программу и запустит роботизированный комплекс «Луна-25» в космос, заявил Президент РФ Владимир Путин во время вручения государственных наград космонавтам. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома „Восточный“ автоматического аппарата космического роботизированного комплекса „Луна-25“», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, программа должна быть реализована в третьем квартале этого года.

Он призвал успешно ответить на все вызовы в освоении космоса, эффективнее решать национальные задачи и укреплять безопасность и технологический суверенитет страны.

Путин напомнил о том, что первый полет великого космонавта Юрия Гагарина в 1961 году состоялся в условиях полной технологической изоляции СССР

«Мы все сделали в условиях полной изоляции технологической, добились таких успехов грандиозных. Ну неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу? Конечно, мы будем это делать», — подчеркнул Президент РФ.

В заключение глава государства поздравил всех россиян с Днем космонавтики и выразил уверенность в том, что Россия осуществит все свои планы.

«Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне. Будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», — сказал Путин.