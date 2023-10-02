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Лавров увидел нацизм в запрете ЕС на въезд автомобилей с российскими номерами
Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в Европейский Союз представляет собой проявление нацизма по отношению к гражданам РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.
«В общем-то, это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», — поделился своим пониманием ситуации руководитель российского МИД.
Ранее Еврокомиссия разъяснила, что приобретение, импорт или передача в ЕС произведенных в России или ввозимых оттуда товаров из санкционных списков запрещены. Соответственно, въезд на территорию Евросоюза на зарегистрированных в РФ авто должен рассматриваться как запрещенный импорт.
Запрет на въезд машин с российскими номерами уже ввели такие страны Евросоюза, как Болгария, Германия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония, а также Норвегия, не являющаяся членом ЕС.
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