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Еврокомиссия хочет представить Совету ЕС 15 ноября новый пакет санкций против России
Еврокомиссия хочет представить 12-й пакет санкций против России на утверждение в Совет Евросоюза в среду. Об этом сообщает ТАСС.
«Он [пакет] будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, чтобы сократить поступления, которые Россия получает от продажи своей нефти — не нам, а другим странам. А также меры против обхода санкций», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.
Боррель уточнил, что пакет включает само решение о введении рестрикций, предложения Совета ЕС, которые страны должны будут принять, чтобы применять 12-й пакет санкций. Предложения должны быть согласованы в среду, после чего их представят на утверждение Совету ЕС.
На совещании по экономическим вопросам 1 ноября Президент Владимир Путин заявил, что России надо готовиться к усилению санкционного давления, отметив, что в своих фантазиях западные страны «просто доходят до абсурда».
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