Еврокомиссия предложила запретить россиянам покупать недвижимость в странах ЕС

Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций планирует лишить граждан РФ и российские компании возможности приобретать недвижимость в странах Европейского Союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Запрет планируется распространить на прямую или косвенную продажу или передачу имущества на территории Евросоюза либо доли в коллективных предприятиях, предполагающих право на использование такой недвижимости.

Эта мера затронет россиян, не имеющих гражданства стран — членов ЕС и не обладающих видом на жительство в государствах союза. Отмечается, что ограничение не коснется граждан европейских стран и тех, кто имеет вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. После этого многие страны Запада начали ужесточать антироссийские ограничения.

Предыдущий, пятый пакет антироссийских санкций в ЕС согласовали 7 апреля, он был нацелен на компании ВПК и импорт каменного угля. Шестой пакет должен включать в том числе и постепенное введение нефтяного эмбарго, но пока оно так и не согласовано.