Еврокомиссия поможет странам ЕС в подготовке к приему беженцев с Украины

Еврокомиссия готова оказать помощь государствам Европейского Союза в подготовке к приему жителей Украины, покидающих страну. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает ТАСС.

«Еврокомиссия готова поддержать государства-члены в готовности к приему [украинцев] по мере развития ситуации на Украине. Я благодарю Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию в их готовности и желании предоставить немедленную защиту», — сказала Йоханссон.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам России.

Ранее Президент РФ по просьбе глав самопровозглашенных ЛНР и ДНР принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.

НАТО осудила решение российского правительства и призвала Москву немедленно прекратить огонь на Донбассе.