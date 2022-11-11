Еврокомиссия полагает, что ЕС сможет избежать серьезной нехватки газа до конца 2024 года

Согласно новому экономическому прогнозу, Евросоюз сможет избежать серьезной нехватки газа по крайней мере в период до конца 2024 года, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продолжение снижения спроса и диверсификации поставок обеспечат то, что экономика ЕС избежит больших нехваток газа в течение прогнозного периода», — сказал Джентилони.

Он подробнее рассказал о нескольких предположениях, сделанных для нового прогноза на этот год, а также на 2023 и 2024 годы.

В сентябре 15 стран — членов ЕС призвали ограничить цену на импорт всего газа. Идею не поддержали Дания, Нидерланды и Германия, которые увидели в этом шаге препятствие для предотвращения энергетического кризиса в Европе. Позже в Еврокомиссии заявили, что эта инициатива должна касаться не только стран Евросоюза, но и Швейцарии, Великобритании.

Российская сторона при этом неоднократно предупреждала, что страны Запада могут остаться без газа из РФ в случае ограничений его стоимости.