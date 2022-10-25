Еврокомиссия: Потолок цен на газ должен затронуть Швейцарию и Британию

Инициатива по введению потолка цен на газ должна касаться не только стран Евросоюза, но и Швейцарии, Великобритании. Об этом со ссылкой на Еврокомиссию сообщает Bloomberg.

В издании напомнили, что 25 октября состоится встреча глав Минэнерго стран ЕС. Перед ней ЕК опубликовала документ с рекомендациями. Так, Еврокомиссия призывает страны поддержать инициативу о потолке цен на газ, чтобы обеспечить ее эффективность и помочь государствам, импортирующим топливо.

Помимо этого, изучается возможность повышения цен на экспорт газа за пределы ЕС. Однако пока такой шаг невозможен из-за некоторых международных соглашений союза.

В сентябре 15 стран — членов ЕС призвали ограничить цену на импорт всего газа. Идею не поддержали Дания, Нидерланды и Германия, которые увидели в этом шаге препятствие для предотвращения энергетического кризиса в Европе.