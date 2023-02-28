Десятый пакет органичений, введенный против России, может стать последним из-за больших разногласий в Евросоюзе. Такое мнение высказал депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

«Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако [в ЕС] есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными», — пояснил политик.

Между членами союза есть противоречия по поводу поставок природного газа, эту тему «особенно избегают» Австрия, Венгрия и Словакия. Также есть вопросы, о которых в Брюсселе публично не говорят, — например, гражданская атомная энергетика, добавил Мариани. Он напомнил, что Европа импортирует 19,7% своего урана из России, а 19 реакторов российского производства обеспечивают энергией пять стран Старого Света и безопасность их обслуживания может обеспечить только «Росатом».

«Американцев также очень смущает тот факт, что 16% ядерного топлива, потребляемого американскими атомными электростанциями, поступает из России, а также 30% из Казахстана и Узбекистана, что близко к позиции России, — продолжил перечислять политик. — Почти половина урана, используемого США, поступает из России: немного неловко для [Президента США] Джо Байдена, который включил ядерную энергетику в свой план по сокращению выбросов углекислого газа».

Евродепутат резюмировал, что у Брюсселя больше не осталось сфер, в отношении которых он мог бы ввести санкции, а объявление десятого пакета «с опозданием» — «признание провала и беспомощности» Европы.

Напомним, лидеры ЕС последние несколько недель обещали, что введут ограничения против РФ к 24 февраля. В субботу, 25 февраля, сообщество официально утвердило 10-й пакет санкций.