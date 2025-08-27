Евгения Коцарь: «Батырлар» – это социальный лифт для героев

Евгения Коцарь

О важности программы «Батырлар. Герои Татарстана» и поддержке участников специальной военной операции «Татар-информу» рассказала директор АНБО по оказанию помощи участникам и ветеранам боевых действий и членам их семей «За Победу! Казань» и жена участника СВО Евгения Коцарь.

«Когда я узнала, что на программу «Батырлар» поступило более 1600 заявок от наших защитников, а в финал вышло 95 лучших из лучших, я не удивилась. Я обрадовалась за наших мужчин и за нашу республику. Это значит, что у стольких людей есть огромное желание направить свою невероятную энергию, дисциплину и любовь к Родине на мирное развитие Татарстана», – рассказала она.

Евгения Коцарь отметила, что для нее отношение Раиса Татарстана Рустама Минниханова к финалистам программы было трогательным до слез.

«Рустам Нургалиевич Минниханов встречается с финалистами, говорит с ними по-отечески, с таким искренним уважением и вниманием. Он не просто дал старт программе – он взял над ней личное шефство. Его слова “Вы будете учить нас, мы будем учить вас” – это не просто красивая фраза. Это суть его отношения к нашим героям. Он видит в них не просто статистику, а будущее республики, новых лидеров, которые кровью и потом доказали преданность Родине», – поделилась руководитель благотворительной организации «За Победу! Казань».

Жена военнослужащего также подчеркнула, что в программе нашлось место для тех, кто еще находится на передовой.

«Для нас, семей, чьи мужья еще на фронте, – отдельное спасибо за то, что для действующих военнослужащих тоже нашлось место в этой программе. Они уже зачислены в резерв и знают, что республика их ждет и готовит достойное применение их силе и уму. Это та самая забота о будущем, которая дает силы ждать и верить», – рассказала Евгения Коцарь.

Программа продумана до мелочей: и серьезный отбор через эссе и тестирование, и наставники – министры и главы районов, и стажировки в органах власти, обратила внимание она.

«А главное – никто не забыт. Списки тех, кто не прошел в финал, но рвется служить республике, будут переданы главам районов. Это и есть настоящая, системная кадровая политика, которая видит человека. Этот проект – огромная личная заслуга Рустама Нургалиевича», – отметила Евгения Коцарь.

Именно авторитет Раиса Татарстана и его стратегическое видение позволили создать не просто курсы переподготовки, а настоящий социальный лифт для героев, механизм, который вплетает их судьбы в будущее Татарстана, поделилась она.

«Когда мы говорим о выборах, для меня это выбор между лидером, который лично знает наших батыров по имени, который запускает для них такие программы, и неизвестностью. Выбор между человеком, который говорит с ними на одном языке – языке долга и чести, и тем, кто только учит этот язык», – заключила жена участника СВО.