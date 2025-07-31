Евгения Коцарь: «Во всей стране знают о масштабной помощи Татарстана фронту»

Жена участника СВО Евгения Коцарь объединила вокруг себя неравнодушных для помощи фронту. Сейчас она возглавляет одну из самых крупных волонтерских организаций РТ и недавно стала членом Общественной палаты. О том, как и какие гуманитарные грузы собирают волонтеры и как им в этом помогает руководство республики, она рассказала «Татар-информу».





Евгения Коцарь: «Здесь мы совсем не ощущаем, что идут боевые действия, – спокойно гуляем по улицам, ведем свою привычную жизнь»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мой муж – кадровый военный – в числе первых оказался в зоне проведения СВО»

Член Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, руководитель волонтерского движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь стала известна общественности с началом проведения специальной военной операции. Активно помогая фронту и объединяя вокруг себя неравнодушных людей, она создала одну из самых мощных волонтерских организаций республики.

«Мой муж – кадровый военный – в числе первых оказался в зоне проведения специальной военной операции. Спустя время после начала СВО стали поступать страшные новости о раненых и погибших. Это было очень сложное время, ждать мужа с фронта – задача не из простых. Я взяла себя в руки и решила всю свою энергию направить на помощь нашим военным. Это помогало мне справиться с тревожными мыслями», – вспоминает Евгения Коцарь.

Справиться одной было не под силу, и Евгения бросила клич о помощи – отозвались обычные жители города, даже те, у кого родные не участвовали в боевых действиях. Кто-то помогал деньгами, кто-то приносил вещи и продукты, кто-то помогал плести сети и готовить сухие супы.

«Все стараются помочь, приблизить Победу» Фото: © предоставлено волонтерами

«Сейчас наша организация насчитывает порядка 200 волонтеров»

«Слава Богу, откликнулось очень много людей, сейчас наша организация насчитывает порядка 200 волонтеров – это и пожилые люди, и молодежь. Все стараются помочь, приблизить Победу. Сейчас по городу у нас уже шесть точек по плетению маскировочных сетей и пункт по пошиву военной экипировки. Еще есть пункт, где мы и шьем, и плетем сети, и собираем гуманитарный груз – там мы формируем коробки для отправки на фронт», – рассказывает она.

Волонтеры нашли себе партнеров. Один из них – компания по производству металлоизделий, которая изготавливает эвакуационные носилки.

«Они пользуются большой популярностью – благодаря им два человека могут вынести раненого с поля боя. Это очень важно, потому что от скорости эвакуации зависит жизнь людей. Также эта компания помогает изготавливать медицинские стойки, на которых можно быстро оказать медицинскую помощь в полевых условиях. Эта компания сама все оплачивает и присылает нам готовые изделия для передачи фронту», – объяснила Евгения Коцарь.

Работает организация по заявкам бойцов СВО. Помогают всем, вне зависимости от принадлежности к военной части или к какому-либо региону. А узнают об организации бойцы благодаря военным из Татарстана, которые служат на всех направлениях фронта.

«У меня есть медали от “Народного фронта”, от подразделения, которому мы помогаем» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Жителям прифронтовых городов очень важно чувствовать поддержку, которую им оказывает республика»

Евгения много раз сама была на новых территориях страны, отвозила гуманитарные грузы, помогала мирному населению.

«В Лисичанск и Рубежное мы ездили с Молодежным парламентом при Государственном Совете РТ. Мы собирали помощь вместе с другими организациями. Нам дали список, что нужно привезти. Мы собрали все необходимое всем миром: жители Казани приносили игрушки, книжки, памперсы. Все этом мы отвезли на “ГАЗели”, которую мэр Казани Ильсур Метшин подарил нашей организации. Гуманитарная помощь была распределена на пять социальных учреждений», – вспоминает она.

На Донбассе люди встретили казанцев с большой благодарностью.

«Мы понимали, что наша помощь – это капля в море. Но нас встретили очень тепло. Жителям этих прифронтовых городов очень важно чувствовать поддержку, которую им оказывает республика. Они со слезами на глазах благодарили нас. Конечно, там непочатый край работы, и даже после завершения активной фазы боевых действий придется много трудиться – восстанавливать здания, социальные учреждения, помогать гражданским», – уверена Евгения Коцарь.

Волонтеры организации «За Победу! Казань» настроены работать долго и останавливаться не собираются. Они уже строят планы на то время, когда наступит мир, поделилась она.

«Наши военные останутся там даже после завершения конфликта, и им также будет нужна наша поддержка. Мы готовы к этому. Наша организация нацелена на помощь военнослужащим, их семьям и жителям Донбасса. Работы у нас очень много сейчас и много ее впереди», – подчеркнула она.

Волонтеры организации «За Победу! Казань» настроены работать долго и останавливаться не собираются Фото: © предоставлено волонтерами

«Недавно от нашей республики отправили 19 фур – мы очень горды за наш регион»

«Руководство Татарстана также заботится о том, чтобы на фронт регулярно отправлялась гуманитарная помощь. Буквально недавно было отправлено 19 фур от нашей республики. Этот груз был предназначен и для военнослужащих, и для мирных жителей. Мы очень горды за наш регион», – рассказывает Евгения.

Благодаря созданному при поддержке правительства Координационному совету гуманитарных организаций волонтеры в Татарстане работают сообща, отметила она.

«Волонтеры со всей России, видя, как работают наши организации, говорят, что такой мощной помощи, как в Татарстане, больше нигде нет. Кроме того, я очень благодарна мэрии Казани за создание Координационного совета. Я в него вхожу и вижу, как решаются многие вопросы. Какие-то проблемы преодолеваются гораздо быстрее, когда подключается администрация города», – рассказывает она.

Например, благодаря Координационному совету удалось решить вопрос с изготовлением сухих супов для бойцов, обратила внимание руководитель волонтерской организации.

«Так как места в наших помещениях для этого недостаточно, мы объединились с волонтерами из Мензелинска, которые на этом специализируются. Мы сотрудничаем уже достаточно долгое время. Нам удалось договориться с Департаментом питания – они поставляют нам овощи и мясо. Недавно отгрузили тонну продуктов, так же как и другим организациям, которые помогают фронту. Мы очень благодарны за эту помощь – это большое подспорье, потому что у нас была головная боль с вопросом, где достать продукты», – поделилась Евгения Коцарь.

Сухие супы – настоящие спасение для бойцов, подчеркивает она.

«Эта продукция очень востребована – можно взять ее с собой на боевую задачу и, даже если нет горячей воды, съесть в сухом виде. Ребята на передовой рассказывали, что часто этим спасаются», – рассказывает волонтер.

Топливо для машин, которые перевозят гуманитарные грузы, тоже составляет большую часть расходов волонтеров. И здесь на помощь снова приходит руководство республики, добавила Евгения.

Помещения, где работают волонтеры, предоставил город. Оплачивать приходится только коммунальные расходы, но и то, когда финансовая нагрузка вырастает, средства на оплату счетов выделяет администрация Советского района города, отметила Евгения Коцарь.

«Дети плетут маскировочные сети, шьют изделия для госпиталя, помогают грузить коробки с гуманитаркой» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Очень радует, что у нас такое поколение подрастает»

С момента первого сбора «За Победу! Казань» отправили более 700 тонн гуманитарного груза. Это не учитывая экспресс-отправок, когда бойцам, например, срочно нужны были дроны, провизия и так далее.

«Наш волонтер Мария Ефремова несколько раз доставляла такие грузы на своей легковой машине. Очень много было передано маскировочных сетей – примерно 750 штук, более 5 тысяч экземпляров военной экипировки. Было отправлено 90 эвакуационных носилок», – поделилась данными она.

Когда супруг Евгении приезжает в отпуск из зоны боевых действий, он тоже помогает ей.

«Среди волонтеров не так много мужчин, к сожалению. Поэтому он берет на себя всю физическую работу. Также активно нам помогает Союз ветеранов СВО Высокогорского района. Вместе мы регулярно выезжаем в детские сады, школы, колледжи и в вузы – проводим там открытые уроки, рассказываем ребятам о патриотизме. Мы привозим с собой трофеи, привезенные из зоны боевых действий: у нас есть украинский бронежилет, учебники, в которых детей Украины учат, как вести бой. Молодежь с большим воодушевлением нас слушает, потом не дают нам уйти – очень много вопросов задают. В благодарность они приносят гуманитарную помощь фронту. Очень радует, что у нас такое поколение подрастает», – рассказывает она.

Особо Евгения отметила 84-ю школу поселка Дербышки, где организована точка по плетению маскировочных сетей. Дети там активно включаются в процесс, шьют изделия для госпиталя, помогают грузить коробки с гуманитаркой в машины и активно участвуют в мероприятиях.

«101-я школа также активно включилась в процесс. Там тоже есть своя организация по сбору помощи фронту. Директор Татьяна Петрова даже сама ездит на Донбасс, чтобы отвезти грузы. Мы часто объединяемся, чтобы наша помощь была еще эффективнее. Так что прекрасных людей в Татарстане достаточно», – говорит она.

Всех, кто помогает организации, отдельно благодарят в телеграм-канале. Делается это, чтобы люди видели и вдохновлялись тем, как много отзывчивых людей живет в Татарстане.

В финале городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», Евгения победила в номинации «Женщина-лидер» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По количеству наград Евгения в какой-то момент даже обогнала супруга

Работают волонтеры абсолютно бескорыстно, но когда их труд отмечают, мотивации становится еще больше.

«У меня есть женщины в организации, которые трудятся без выходных и без праздников. Даже на дачи свои ездят урывками, только чтобы полить то, что успели посадить. Все свое время они тратят, чтобы помочь нашим ребятам. Очень хочется благодарить их за бесценный вклад. Мэрия Казани специально разработала медаль “Волонтер Казани”, чтобы поощрять отличившихся. Вместе с ней полагается премия в 50 тысяч рублей», – поделилась руководитель волонтерской организации.

По количеству наград Евгения в какой-то момент даже обогнала супруга. Смеется, что сейчас в количестве наград они уже выровнялись.

«У меня есть медали от “Народного фронта”, от подразделения, которому мы помогаем. В этом году проводился финал городского конкурса “Женщина года. Мужчина года: женский взгляд”, где мне присвоили победу в номинации “Женщина-лидер”. В общей сложности у меня уже 13 медалей. Некоторые из них были получены еще до СВО. Я занималась детской патриотикой, работала в кадетской школе, вместе с детьми мы участвовали в различных мероприятиях, проводили акции – за эту работу меня тоже награждали. Но и у супруга много наград: есть медаль “За освобождение Крыма”, он был в Сирии и с первых дней на СВО. Он настоящий патриот. Его отец тоже ушел на СВО добровольцем, потом был призван по мобилизации. Вот такая семья у нас – мы двоих ждем с передовой», – говорит Коцарь.

«Я не могу оставаться равнодушной, когда стране нужна помощь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если бы у меня не было маленького ребенка, я бы, возможно, сейчас находилась там»

Она уверена, что даже если бы муж не ушел на СВО, она все равно помогала бы фронту.

«Я не могу оставаться равнодушной, когда стране нужна помощь. Может быть, если бы у меня не было маленького ребенка, я бы сейчас находилась там. Но сейчас я стараюсь помочь удаленно. И эта помощь не была бы такой большой, если бы рядом со мной не было таких хороших людей. Они – настоящие патриоты, которые переживают за наших ребят. Это двигатель нашей Победы, без них ничего бы не было. Говорят же, что один в поле не воин, – это правда. У нас даже лозунг на эмблеме написан: “Когда мы едины, мы непобедимы”», – рассказывает руководитель благотворительной организации.

Евгении в прошлом году предложили стать членом Общественной палаты РТ. Она говорит, что новый статус стал для нее поддержкой в волонтерской деятельности.

«Когда ты начинаешь с нуля, когда тебя замечают, приглашают на мероприятия, когда ты общаешься с высокопоставленными людьми, это выше всяких наград. Приятно, когда оказывают помощь и всяческую поддержку, спрашивают, что нам необходимо», – рассказывает волонтер.

Став членом Общественной палаты РТ, Евгения смогла добиться еще большего взаимодействия между волонтерами и государством в вопросах помощи фронту.

«Вместе с Общественной палатой мы занимаемся не только этими вопросами. Не так давно мы участвовали в заседании Министерства молодежи, там отчитывались о достижениях Татарстана за последнее полугодие этого года. Мы стараемся быть в курсе событий, чтобы оперативно предоставить информацию и помочь тем, кто к нам обращается с различными вопросами. К нам обращаются с вопросами и по летнему отдыху детей, и по многим другим социальным вопросам», – поделилась она.

«У нас в Татарстане заботятся о каждом»

«Недавно нас пригласили на благотворительную ярмарку, которую проводила служба помощи нуждающимся “Милосердие Казань”. Проходила она в Богородицком монастыре во время празднования Дня явления Казанской иконы Божией Матери. Продукцию для ярмарки нам помогли собрать наши подписчики. Откликнулись творческие деятели, художники, поэты, писатели. Деньги, которые мы собрали, пошли на помощь бойцам», – рассказала Евгения.

Руководитель организации подчеркивает: пока идет специальная военная операция, расслабляться она не планирует.

«Нужно понимать, что против нас полмира, поэтому очень важно делать все быстро. Чем быстрее мы окажем помощь, тем больше ребят вернутся домой живыми. Надо это понимать, снимать розовые очки и присоединяться к организациям, помогающим нашим защитникам, которые без сна и отдыха каждый день стремятся приблизить победу», – обратила внимание она.

Евгения Коцарь подчеркнула, что в любое сложно время, будь то пандемия коронавируса, которую мы пережили, или специальная военная операция, в Татарстане никогда не забывали о простых людях и их насущных проблемах.

«У нас в республике заботятся о каждом. Рустам Нургалиевич Минниханов создает условия, в которых было бы комфортно жителям республики. Заметьте, что здесь мы совсем не ощущаем, что идут боевые действия, – спокойно гуляем по улицам, ведем свою привычную жизнь. Мы продолжаем удивлять весь мир своими достижениями. Казань поддерживает статус спортивной столицы, где регулярно проходят мероприятия мирового масштаба. Вот недавно прошел саммит БРИКС – все восхитились тем, как он был организован, все было на высшем уровне. Республика Татарстан держит марку – о нас знают во всем мире. Мы выделяемся передовыми технологиями, сельским хозяйством, промышленностью. У нас все очень хорошо», – уверена Евгения Коцарь.