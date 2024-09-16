Евгений Варакин привез с собой с Донбасса в Казань четвероногого друга

Глава Верхнеуслонского сельского поселения Евгений Варакин, ранее занимавший пост вице-премьера РТ в подшефных республике территориях, поделился трогательной историей своего четвероногого друга.

Собака по кличке Изи – родом из Луганска. Она была найдена еще маленьким щенком во время очередных прилетов ВСУ. Два года Изи разделяла с жителями Донбасса их нелегкую долю, пока судьба не свела ее с делегацией из Татарстана, прибывшей в подшефный Лисичанск.

«Это наш верный Друг, разделивший с “татарами” два года жизни на Донбассе, – делится Варакин в своем телеграм-канале. – Изи ездила с нами на работу в Лисичанск и даже знает, что такое прилеты. Мы подобрали ее на улице в Луганске, и она стала и остается любимым членом нашей семьи».

Фото: t.me/varakinevgeniy

Евгений Варакин в течение двух лет на посту вице-премьера РТ курировал подшефные Татарстану Лисичанск и Рубежное Луганской народной республики. В июне этого года он стал исполняющим обязанности руководителя исполкома Верхнеуслонского района, а в сентябре полноценно возглавил Верхнеуслонское сельское поселение. Вместе с Варакиным в Татарстан прибыла и Изи, словно живое воплощение связи между регионами. Теперь этот отважный фронтовой друг обрел счастливый дом в сердце Татарстана, разделяя кров с новыми хозяевами в столице республики, где каждый день для нее – это новая страница мирной жизни.