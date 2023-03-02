«Оставленную машину просто увозят на штрафстоянку»: в Казани растет спрос на парковки

Самые высокие цены на паркинги оказались в Вахитовском, Ново-Савиновском, Московском районах Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Средняя стоимость паркинга достигла 630 тыс. рублей

Стоимость машино-места в Казани за прошлый год выросла на 26% по сравнению с 2021 годом и достигла в среднем 630 тыс. рублей, сообщил «Татар-информу» руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. При этом цена одного места на многоуровневом паркинге находилась в районе 530 тыс. рублей, а в подземном – 700 тыс. рублей.

Самые высокие цены на паркинги оказались в Вахитовском, Ново-Савиновском, Московском районах Казани. Места в них продавались за 1 млн, 950 и 800 тыс. рублей соответственно.

Однако сейчас на сайтах объявлений можно найти парковочные места и за 3 млн рублей. Правда, расположены они, как правило, в домах или жилых комплексах премиум-класса. За эту сумму можно купить парковочное место на улице Меридианной при цене на квартиры в этом же доме в 30 млн рублей.

Стоимость же самых дешевых парковочных мест на сайтах объявлений начинается от 150 тыс. рублей на многоуровневых парковках и 200 тыс. рублей на подземных. Стоимость квартир в таких районах, как правило, находится в диапазоне 6-10 млн рублей в зависимости от площади.

Разброс цен Анастасия Гизатова объяснила различными подходами застройщиков к продаже парковочных мест Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом на цену влияют еще и расположение машино-места на паркинге. К примеру, в ЖК «Соловьиная роща» около Республиканской клинической больницы его цена на многоуровневой парковке стартует от 175 тыс. рублей на девятом этаже и достигает 430 тыс. на втором.

Разброс цен руководитель агентства «Счастливый дом» Анастасия Гизатова объяснила различными подходами застройщиков к продаже этих парковочных мест. По ее словам, одни сразу включают стоимость парковки в стоимость квартиры, а другие продают места отдельно от жилья.

«Допустим, стоимость квартиры – 2 млн рублей, а парковки – 1 млн рублей. И кто-то продаст квартиру за 2,8 млн рублей вместе с парковкой за 200 тыс. рублей, а кто-то отдельно квартиру и парковку. К примеру, где-нибудь на окраине никто место за 1 млн не купит, а в центре Казани возьмут и за 2 млн рублей, и дороже», – пояснила Гизатова.

Некоторые покупают парковочные места в строящихся домах для последующей перепродажи, когда дом будет готов и стоимость места заметно вырастет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не у всех отложены средства на квартиру и на машино-место»

Одновременно с ценой на парковочные места в прошлом году выросли предложение и спрос на эти объекты недвижимости. В частности, объем предложения в Казани вырос на 24,5%, а спрос – на 26,5%. Такие показатели обусловлены застройкой города новыми ЖК – люди покупают больше новостроек и стараются сразу приобрести парковочное место, полагает Дмитрий Алексеев.

По его словам, спрос на места для машин различается в новостройках в зависимости от платежной способности покупателей. Дело в том, что не у всех отложены средства на машино-место, поэтому в эконом- и комфорт-классах выкупают 30-50% паркинга, а в премиальных ЖК места обычно распродаются полностью.

Кроме того, некоторые люди покупают парковочные места в строящихся домах для последующей перепродажи, когда дом будет готов и стоимость места заметно вырастет.

Лет десять назад достаточно было просто купить квартиру, вопрос парковки решался сам собой. Не было парковочной политики, штрафы за неправильную парковку были мизерными Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди покупают машино-места из-за отсутствия других способов оставить свою машину»

По данным Росреестра, в 2022 году число договоров купли-продажи машино-мест в Татарстане выросло почти на 19% по сравнению с 2021 годом – с 7,7 до 9,2 тыс. сделок.

Главный эксперт Центра транспортного планирования Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Юрий Почивалов полагает, что такая динамика связана с улучшением качества жилья и увеличением требований к этому жилью со стороны покупателей.

«Сами понимаете, что лет десять назад достаточно было просто купить квартиру, вопрос парковки решался сам собой. Не было парковочной политики, штрафы за неправильную парковку были мизерными и жилые кварталы превращались в плоскости, где дома были окружены личным транспортом», – заявил «Татар-информу» Почивалов.

Александр Дембич: «Спрос увеличился потому, что количество машин продолжает расти, а требования к парковке возрастают» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одна причина роста спроса, по мнению завкафедрой Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александра Дембича, – увеличение общего парка автомобилей.

«Спрос увеличился потому, что количество машин продолжает расти, а требования к парковке возрастают – незаконно оставленную машину просто увозят на штрафстоянку», – заметил профессор.

Анастасия Гизатова согласилась, что спрос на машино-места обусловлен ужесточением требований к парковкам, и добавила, что в этих условиях отсутствуют альтернативные способы поставить на стоянку свой автомобиль.

«Припарковаться рядом с жилыми комплексами проблематично – машины просто увозят эвакуаторы, если они стоят в неположенном месте. И это тоже увеличивает спрос. Еще одной причиной стала застройка пустырей рядом с некоторыми ЖК, которые люди раньше использовали под парковку. Также выросло количество платных парковок. То есть люди покупают машино-места просто из-за отсутствия других способов оставить свою машину», – сказала Гизатова.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев добавил, что спрос также подогревается выгодными акциями на покупку парковочных мест от застройщиков.

На рынке Казани парковочные места можно взять в аренду Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Арендовать выгоднее, чем покупать

На рынке Казани парковочные места можно взять в аренду. В 2022 году ее стоимость в среднем по Казани составила 4 тыс. рублей в месяц: дороже всего в Вахитовском районе – 6 тыс. рублей в месяц, а самая бюджетная аренда – в Советском районе, ее цена составляет 3 тыс. рублей.

Дмитрий Алексеев отметил, что спрос на аренду машино-мест есть, так как часть жителей новостроек пока не считают нужным выкупать место и отдавать на это более полумиллиона рублей. Они предпочитают тратить эти деньги на ремонт, отложив покупку паркинга на будущее.

Анастасия Гизатова отметила, что арендовать парковочное место с учетом нынешних цен выгоднее, чем покупать.

«Представим, что аренда обходится в тысячу рублей, тогда за год получится 12 тыс. рублей, а за десять лет – 120 тыс. рублей. Понятно, что сейчас цены выше, но даже при цене в 3 тыс. рублей покупка окупит себя через 15-20 лет при стоимости больше полумиллиона», – поделилась расчетами эксперт.

Марат Хуснуллин: «В Казани снизили норматив, после моего обращения он стал чуть пониже, но он все равно достаточно высокий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обеспеченность машино-местами в Казани очень маленькая»

На прошедшей в начале февраля коллегии Минтранса Татарстана вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Россия «не настолько богатая страна, чтобы на каждую квартиру иметь минимум по одному парковочному месту». Он объяснял это тем, что при высоких темпах автомобилизации невозможно построить достаточное количество дорог, чтобы избежать пробок.

«В Казани снизили норматив, после моего обращения он стал чуть пониже, но он все равно достаточно высокий», – отмечал вице-премьер.

В столице Татарстана в конце прошлого года действительно был ужесточен норматив – если раньше он высчитывался по формуле: 1 машино-место на 75 кв. метров общей площади квартир, то сейчас – на 80 кв. метров.

При этом, как сообщал «Татар-информ», темпы автомобилизации населения с каждым годом увеличиваются – с 2005 года они выросли почти в три раза.

«Конечно, лучше бы народ пересел на общественный транспорт. Но это лучше для города в целом, а не для конкретного жителя. С точки зрения градостроительства, если 70% людей обеспечены парковочными местами, то этого достаточно», – прокомментировал Александр Дембич.

Анастасия Гизатова считает, что вице-премьер России хочет создать благоприятные условия для работы застройщиков, которым требования по обеспеченности парковками мешают воплощать некоторые из проектов.

В городе есть огромное число домов, построенных еще в советские годы, когда таких норм на парковки, как сейчас, не было. Следовательно, нет и достаточного количества парковочных мест Фото: © «Татар-информ»

«Многим застройщикам нормы строительства мешают реализовать проекты. К примеру, себестоимость подземной парковки выше ее продажной стоимости, а вместо наземного паркинга лучше поставить дом или садик. То есть Хуснуллин просит сократить нормы не только из-за пробок, но и чтобы помочь застройщикам реализовывать те проекты, которые сейчас не получается, как раз из-за этих норм», – полагает Гизатова.

В свою очередь Андрей Савельев считает, что стремиться к уменьшению парковок никак нельзя, а нужно, наоборот, увеличивать число машино-мест. «Парковки, безусловно, нужны и в большом количестве, потому что обеспеченность машино-местами в Казани очень маленькая», – сказал он.

Савельев пояснил, что в городе есть огромное число домов, построенных еще в советские годы, когда таких норм на парковки не было. А следовательно, нет и достаточного количества парковочных мест.