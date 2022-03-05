Эвакуация населения из Мариуполя будет осуществляться в сторону Запорожья

Эвакуация населения Мариуполя будет осуществляться в направлении Запорожья, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«С 11:00 [12:00 по московскому времени] начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного „зеленого“ коридора выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье», — сказано в сообщении, размещенном горсоветом.

Отмечается, что во время установленного режима тишины отклоняться от маршрута категорически запрещено. Эвакуация будет проводиться в несколько этапов, чтобы все желающие могли выехать с территории страны.

Жители будут вывезены из трех пунктов сбора муниципальными автобусами. Желающие также смогут выехать на личном транспорте, следуя по установленному маршруту.

Сегодня российской стороной был объявлен режим тишины с 10 часов утра для эвакуации населения. Об их организации российская и украинская стороны договорились во время второго раунда переговоров, который прошел 3 марта.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины.