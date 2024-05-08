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EUobserver узнал детали нового пакета санкций ЕС против России
Новый, 14-й пакет санкций Евросоюза против России будет включать запрет на получение европейскими политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ российского финансирования. Об этом со ссылкой на черновой вариант документа пишет издание EUobserver.
Исключения из запрета на финансирование из РФ будут возможны, но лишь в том случае, если они «никоим образом не будут мешать демократическим процессам» внутри Европейского Союза. О выдаче подобных разрешений необходимо будет уведомлять Еврокомиссию.
По информации издания, эта инициатива связана с так называемым делом Russiagate. В марте стало известно, что чешский сайт Voice of Europe («Голос Европы») платил депутатам Европарламента за распространение информации, которая расценивается как пророссийская.
Кроме того, в ЕС собираются запретить портам обслуживать поставки сжиженного природного газа из России в неевропейские страны, не пускать в них нарушающие санкции суда, ужесточить ограничения, касающиеся российской авиации и расширить меры усиленного экспортного контроля. Согласовать новый пакет санкций планируется к июлю.
Ранее агентство Bloomberg рассказало, что в Евросоюзе намерены ввести ограничения против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка РФ — российского аналога SWIFT.
Источники издания также сообщили о запрете российского финансирования и введении санкций против четырех российских СМИ, к которым отнесен и Voice of Europe.
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