EUobserver узнал детали нового пакета санкций ЕС против России

Флаг Европы

Фото: Wikipedia.org

Новый, 14-й пакет санкций Евросоюза против России будет включать запрет на получение европейскими политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ российского финансирования. Об этом со ссылкой на черновой вариант документа пишет издание EUobserver.

Исключения из запрета на финансирование из РФ будут возможны, но лишь в том случае, если они «никоим образом не будут мешать демократическим процессам» внутри Европейского Союза. О выдаче подобных разрешений необходимо будет уведомлять Еврокомиссию.

По информации издания, эта инициатива связана с так называемым делом Russiagate. В марте стало известно, что чешский сайт Voice of Europe («Голос Европы») платил депутатам Европарламента за распространение информации, которая расценивается как пророссийская.

Кроме того, в ЕС собираются запретить портам обслуживать поставки сжиженного природного газа из России в неевропейские страны, не пускать в них нарушающие санкции суда, ужесточить ограничения, касающиеся российской авиации и расширить меры усиленного экспортного контроля. Согласовать новый пакет санкций планируется к июлю.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что в Евросоюзе намерены ввести ограничения против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка РФ — российского аналога SWIFT.

Источники издания также сообщили о запрете российского финансирования и введении санкций против четырех российских СМИ, к которым отнесен и Voice of Europe.