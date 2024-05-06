Евросоюз собирается ввести санкции против четырех российских СМИ

В рамках нового, 14-го пакета ограничительных мер против России власти Европейского Союза намерены запретить четырем средствам массовой информации вещать на его территории. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о РИА Новости, газете «Известия», «Российской газете» и сайте Voice of Europe («Голос Европы»), который связывают с бывшим пророссийским украинским политиком Виктором Медведчуком.

Эти медиа перечислила накануне вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова. «Мы не признаем их средствами массовой информации, это просто инструменты путинской пропаганды», — заявила она чешскому телевидению.

Введение рестрикций против СМИ потребует единогласного одобрения 27 государствами — членами блока. «Предыдущие пакеты [санкций] требовали недель переговоров за закрытыми дверями», — констатирует в связи с этим агентство.

Кроме того, руководство Евросоюз планирует запретить политическим партиям, аналитическим центрам и другим организациям принимать финансирование от России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЕС намерен запретить своим членам использовать российский аналог SWIFT.