Bloomberg: ЕС намерен запретить своим членам использовать российский аналог SWIFT

Европейский Союз в рамках очередного, 14-го пакета санкций против России из-за вооруженного противостояния на Украине собирается ввести ограничения против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центрального банка РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Система передачи финансовых сообщений была создана в 2014 году для снижения внешних рисков и бесперебойного обеспечения соответствующих услуг. В ней предусмотрена возможность направлять сообщения в форматах SWIFT, ISO 20022 и собственных форматах клиента. К январю 2024 года, по информации агентства «Интерфакс», к СПФС были подключены 557 банков и компаний из 20 стран (в том числе из Армении, Беларуси, Казахстана и Таджикистана).

Кроме того, в ЕС обсуждают запрет импорта российского гелия, ужесточение ограничений на поставки марганцевой руды и редкоземельных элементов, а также закрытие своих портов для 11 судов, которые подозревает «в содействии военным усилиям России». Помимо этого, транспортным компаниям, не менее 25% которых принадлежат российскому капиталу, могут запретить работать на территории сообщества.

Санкционный список могут пополнить десятки физических и юридических лиц. Экспортные ограничения планируется ввести в отношении более чем десяти компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, которые могут помогать России с обходом санкций.

Изучают в Евросоюзе и расширение ограничительных мер против Беларуси. Речь идет запрет на импорт навигационных технологий и предметов роскоши, на экспорт сырой нефти и алмазов, а также на любые сделки, которые могут повысить белорусский промышленный потенциал.