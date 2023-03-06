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Этой весной жителей Татарстана ждут четыре сокращенные рабочие недели
Наступившей весной жителей Татарстана ждут четыре сокращенные рабочие недели. Это следует из производственного календаря, разработанного Минтрудом РТ.
Первая из них началась сегодня, 6 марта, так как в среду, 8 марта, отмечается Международный женский день. Во вторник, 7 марта, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Следующая короткая рабочая неделя ждет жителей республики в апреле. В пятницу, 21 апреля, татарстанцы будут праздновать Ураза-байрам. Четверг, 20 апреля, в свою очередь окажется сокращенным рабочим днем.
Две следующее сокращенные рабочие недели придутся на май. В понедельник, 1 мая, будет отмечаться Праздник весны и труда, а во вторник, 9 мая, — День Победы. Понедельник, 8 мая, тоже будет нерабочим днем из-за переноса выходного с воскресенья, 8 января.
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