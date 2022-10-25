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Ру Тат
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Общество
25 октября 2022  20:32
Наталья Рыбакова

ДУМ Татарстана установил даты Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2023 году

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Стали известны даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2023 году, установленные ДУМ РТ. Они обозначены в производственном календаре, опубликованном Минтрудом Татарстана. 

«По информации Духовного управления мусульман Республики Татарстан предварительной датой празднования религиозных мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2023 году являются 21 апреля и 28 июня соответственно», — сказано в документе.

Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются Указом Президента Татарстана. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в предстоящие новогодние каникулы жители Татарстана будут отдыхать восемь дней подряд.

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