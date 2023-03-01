Татарстанцам предстоит четырехдневная рабочая неделя

В марте татарстанцев ждет дополнительный выходной – рабочим днем не является Международный женский день, который отмечается 8 марта, напомнил Роструд. 7 марта продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

В этом году праздник приходится на середину рабочей недели – среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен, пояснили в Роструде.

Напомним, календарь выходных и праздников на этот год Правительство РФ опубликовало в августе 2022-го года. В Татарстане при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными в этом году будет 244 рабочих дня, 6 из них будут сокращены на один час. Количество выходных составит 121 день, в том числе 17 нерабочих праздничных дней.