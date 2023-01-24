«Это жалкий бунт»: Муфтий Татарстана выступил с заявлением после сожжения Корана в Швеции

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил с осуждением акции по сожжению в Швеции. Он назвал ее «жалким бунтом» и «актом беспомощности». По его мнению, это происшествие стало очередным доказательством неспособности ничего противопоставить исламу. При этом верующих он призвал не поддаваться на провокации.

«Думаю, многие видели в интернете шокирующие кадры сожжения в Стокгольме мусхафа – книги с текстом Досточтимого Куръана. Причем, этот уже не первый акт подобного рода со стороны данного деятеля. Конечно, цель у данного мероприятия одна – спровоцировать мусульман, вызвать ответную реакцию, волну насилия. Разумеется, мы осуждаем такие акции! Подобные низкосортные провокации не имеют никакого отношения к свободе слова и свободе совести», – написал он в своем телеграм-канале.

Сожжение Корана вызвало гнев и возмущение всех мусульман, при этом никакого вреда исламу она не нанесла, подчеркнул муфтий. «С Куръаном ничего не случилось, с Исламом и мусульманами ничего не случилось. Досточтимый Куръан не горит, ведь, поистине, это Речь Всевышнего Аллаха, горит лишь бумага», – отметил он.

Желающих «навредить исламу» он призвал вместо проведения подобных акций выйти в публичное поле и привести свои доводы. «Если ты говоришь, что ты атеист – приводи аргументы, и мусульмане приведут свои аргументы, и в диспуте выявится сила доводов каждой из сторон. Здесь же – только дешевый популизм, жажда «славы Герострата» и примитивного хайпа», – убежден муфтий Татарстана.

Он добавил, что, осуждая подобные акции, призывает мусульман не поддаваться на провокации, а лучшим ответом на них назвал усердное изучение религии. «Тогда мы покажем красоту и величие Ислама всем недоброжелателям», – добавил Камиль хазрат.

Напомним, акция по сожжению Корана прошла у посольства Турции в Стокгольме 21 января. Требуя запрета ислама и депортации «незападных лиц», критикуя НАТО, Турцию и ее Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, участники акции сожгли Коран и продемонстрировали карикатуру на пророка Мухаммеда. Премьер- министр Швеции Ульф Кристерссон осудил акцию и назвал ее неуважением к мусульманам, а в Духовном управлении мусульман России призвали наказать участников акции.