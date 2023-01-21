В ДУМ России призвали наказать участников акции в Швеции, публично сжегших Коран

Власти Швеции должны отреагировать на сожжение священного Корана перед турецким посольством в Стокгольме. Все участники этой акции должны быть призваны к ответу, подчеркнул заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов.

«Мусульмане России безмерно возмущены очередным богомерзким поступком, произошедшим в Швеции. Сжигание священных писаний — не что иное, как сатанизм, который все чаще проявляется в Европе, стремительно теряющей свои духовные основы. <...> Призываем власти Швеции категорично отреагировать на этот акт исламофобии и призвать к ответу тех, кто в нем участвовал», — заметил он в беседе с ТАСС.

Муфтий подчеркнул, что необходимо выражать свою точку зрения цивилизованно, а не совершать поступки, задевающие чувства представителей других религий по всему миру.

Напомним, что инцидент произошел у посольства Турции в Стокгольме, где проходила акция правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. Требуя запрета ислама и депортации «незападных лиц», критикуя НАТО, Турцию и ее Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, участники акции сожгли Коран и продемонстрировали карикатуру на пророка Мухаммеда.

Помимо ДУМ России, акцию осудили в МИД Турции и МИД Кувейта.