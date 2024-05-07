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«Это всенародная поддержка и колоссальный авторитет»: Фазылов об инаугурации Президента
Руководитель регионального исполкома «Народного Фронта» в Татарстане, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов присутствовал на прошедшей сегодня инаугурации Президента России Владимира Путина. Своими впечатлениями он поделился с «Татар-информом».
«Инаугурация Президента Владимира Путина – это историческое событие мирового масштаба. С сегодняшнего дня начинается новый этап в развитии нашего государства. Одновременно будет продолжен курс установления справедливого миропорядка и многополярного мира», – уверен Ринат Фазылов.
По его мнению, прошедшие выборы еще раз доказали, что у Владимира Путина всенародная поддержка, и он пользуется колоссальным авторитетом, причем не только среди россиян, но и во всем мире.
«Сегодня перед Россией стоят сложные и масштабные задачи, но с таким лидером, как Владимир Путин, мы обязательно выполним все задачи. Я горжусь нашим национальным лидером и нашей великой страной», – заключил Фазылов.
Напомним, сегодня Владимир Путин официально вступил в должность Президента России. Присягу российский лидер произнес в Кремле. На церемонии присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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