«Это просто нелюди какие-то, фашисты»: Татарстан скорбит о жертвах теракта

«Мы здесь вместе со всей страной. Мы сильны, никто нас не сломит, не победит, не сможет запугать», – уверена жительница Казани Оксана, пришедшая к стихийному мемориалу с сыном.

«Всю ночь смотрела новости и не могла уснуть. Это просто нелюди какие-то, фашисты, убили людей ни за что. Мне детей жалко! У меня есть родственники в Москве, и я не знаю, живы ли они. Сердце кровью обливается за всех, кто вчера оказался там!» – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Лилия Валеева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Казани массово несут цветы к импровизированному мемориалу. В возложении цветов также приняли участие члены татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России».

«Очень сложно подобрать слова. До сих пор не удается прийти в себя. Следили за всеми новостями, очень сложно осознавать эту трагедию, которая случилась в обычный будний день. Люди просто пришли на концерт, и вот так все закончилось... Это преступление, которому не может быть никаких оправданий. Мы с командой «Молодой гвардии» считаем, что не имели морального права не прийти сегодня к стихийному мемориалу. Хотим выразить свои слова соболезнования семьям и родственникам погибших и сказать, что мы всем сердцем и душой с пострадавшими», – поделился руководитель татарстанского отделения «Молодой гвардии» Руслан Шигабуддинов.

Заместитель председателя совета Ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская подчеркнула, что стихийный мемориал, созданный казанцами, подтверждает, что такие преступления не смогут нарушить согласие между народами в нашей стране. «В святые дни Рамадана, в самую строгую неделю Великого поста, в пятничный день, в конце рабочей недели, когда люди пришли послушать концерт, преступники без человеческого лица совершили чудовищное преступление. Но дружбу наших народов — многонационального Татарстана, многонациональной России — не сломить», — сказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед мемориалом был установлен плакат «Скорбим всей страной», также по Казани развешивают билборды с надписью «Скорбим».

Депутат Государственного Совета Татарстана Динар Бариев также отмечает, что татарстанцы не могли остаться в стороне в такой ситуации. «Безусловно, это очень большая трагедия для каждого жителя России — то, что произошло [накануне в Подмосковье]. В Казани появился стихийный мемориал. Мы не можем остаться в стороне, потому что хочется в первую очередь передать слова поддержки родным и близких погибших, пострадавшим и, конечно, оказать всю возможную помощь», — сказал он.

Трагедия, произошедшая в «Крокус Сити Холле», должна сплотить российское общество, уверена заместитель председателя татарстанского координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Ксения Дромняк. «Главное, чтобы сейчас наше общество стало еще сильнее. Россияне — это наша национальная особенность — в тяжелые времена становятся сильнее и сплоченнее», — подчеркнула она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это большая беда для всей страны. Сегодня мы все здесь, и это показатель того, что граждане проявляют солидарность и скорбь и выражают соболезнования. Нет оправдания этим преступникам. Хорошо, что они задержаны живыми и смогут ответить по всей строгости закона, и мы сможем получить от них информацию о заказчике», – прокомментировал произошедшее адвокат Руслан Нагиев.

По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова 23 марта в Татарстане отменены все массовые мероприятия.

Фото: © МЧС России

Напомним, концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был атакован террористами накануне около 20:00. В результате стрельбы и пожара в здании погибли, по последним данным Следственного комитета России, 115 человек. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании четверых подозреваемых в Брянской области, всего по делу о теракте задержаны 11 человек.

Фото: © МЧС России

Жители других городов Татарстана также собирают стихийные мемориалы в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Так, в Альметьевске мемориал расположен у входа в городской парк, в Менделеевске – рядом с памятником Неизвестному солдату перед кинотеатром «Юность», в Зеленодольске – возле стелы «Я люблю Зеленодольск».

Видео: © Салават Камалетдинов, Альбина Шафеева, «Татар-информ»