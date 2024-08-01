Это поможет уйти служить с легким сердцем: о выплате в 1,7 млн подписавшим контракт в РТ

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей

Фото: © Алексей Сухоруков, РИА Новости

«Выплата поможет бойцам решить все свои проблемы перед службой»

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Тем же Указом Владимир Путин рекомендовал властям регионов выплачивать еще по 400 тысяч из средств субъекта Федерации. Татарстан. Напомним, уже с июля от региона платит при заключении контракта намного больше – 1,005 млн рублей. Еще до 300 тыс. рублей можно получить от муниципалитетов. То есть республика оказалась на шаг впереди – Раис РТ Рустам Минниханов поднял выплаты контрактникам до того, как на это обратил внимание президент страны.

«В целях дополнительной мотивации по контрактам принято решение со следующей недели увеличить республиканские выплаты. Это огромные траты, но мы не можем не решить эту задачу. Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Будем максимально помогать», – говорил в начале июля Раис Татарстана.

С новой федеральной мерой размер единовременно получаемой суммы в Татарстане увеличится до 1,7 млн рублей:

от Республики Татарстан – 1,005 млн рублей;

от Министерства обороны РФ – 400 тыс. рублей;

от муниципалитетов – до 300 тыс. рублей.

В Татарстане сегодня одни из самых высоких выплат среди субъектов России. Повышенные выплаты от региона будут действовать до 20 августа.

Повышенные выплаты также могут получить мобилизованные, срочники, иностранные граждане, подписавшие контракт в Татарстане с 1 августа 2024 года. Для иностранцев, желающих стать бойцами СВО, предусмотрена возможность получения гражданства РФ и ИНН для них самих и членов их семей.

Процедура оформления на контрактную службу в Татарстане занимает не более одного дня. Для претендентов из других городов и регионов предусмотрена оплата проезда, проживания и питания. Они имеют возможность выбрать воинскую специальность и часть для прохождения службы. После подписания контракта они получают единовременную выплату, обмундирование, полный комплект необходимых вещей и выезжают на боевое слаживание.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.

Глава «Форпоста» Тимур Камалетдинов поделился с «Татар-информом» своей уверенностью в том, что выплата предназначена для того, чтобы боец смог решить свои проблемы «на гражданке» и спокойно уйти на службу.

«Я считаю, что повышение единовременной выплаты для военнослужащих – это очень хорошо. Это позволяет им лучше подготовиться, решить все проблемы до отъезда, для того чтобы спокойно нести службу. Также это хорошая форма мотивации для тех, кто еще не решился, идти ли служить по контракту», – отметил Камалетдинов.

«Считаю, что данные стимулирующие меры направлены на поддержку военнослужащих в целом, но также эти меры стимулируют подписывать контракты мобилизованных и срочников. Косвенно данный указ может свидетельствовать о том, что готовится демобилизация, которую мы все очень ждем. Казалось бы, можно было бы распространить данные меры поддержки на мобилизованных сразу, но предлагается поддержать тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны РФ. Напомню, что в зоне СВО находится много мобилизованных, которые контракты не подписывали. Считаю, что выплата ориентирована именно на них и срочников», – сказал депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев.

Процедура оформления на контрактную службу в Татарстане занимает не более одного дня. Для претендентов из других городов и регионов предусмотрена оплата проезда, проживания и питания Фото: © Алексей Сухоруков, РИА Новости

Кто может подписать контракт и какие дополнительные выплаты положены?

Заключить контракт в Татарстане могут жители любых регионов РФ, а также иностранные граждане, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

Требования для прохождения службы

Возраст от 18 лет (поступить на контрактную службу можно после достижения совершеннолетия)

Категория здоровья А, Б, В (отсутствие заболеваний, связанных с вирусом иммунодефицита человека)

Контрактников в Татарстане экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО, а минимальное денежное довольствие составляет от 210 тыс. рублей в месяц в зависимости от звания и выслуги лет.

Дополнительные выплаты участникам СВО

8 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий;

50 тыс. рублей – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;

100 тыс. рублей – за каждые сутки активных наступательных действий на бронемашинах;

200 тыс. рублей – за уничтожение вертолета;

300 тыс. рублей – за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка-У»;

500 тыс. рублей – за уничтожение танка Leopard, Abrams,Challenger;

1 млн рублей – за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение, в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тысяч рублей.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение, в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие льготы действуют для участников СВО?

Статус ветерана боевых действий (соответствующие льготы, включая ежемесячную доплату к денежному довольствию)

Военная пенсия (право оформления военной пенсии через 20 лет службы)

Страхование жизни и здоровья (бесплатное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета)

Лечение в медицинских учреждениях (бесплатное обследование, реабилитация и санаторно-курортное лечение; скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи)

Бесплатная психологическая помочь (круглосуточно по телефону (843) 277-00-00 , очно в подразделениях центра «Доверие» в Казани)

Отсрочка по платежам за аренду имущества (на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок может быть продлен)

Оплачиваемый отпуск (двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода, а также дополнительный отпуск 15 суток ежегодно)

Накопительно-ипотечная система (возможность приобрести жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему через 3 года службы)

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2024 году это 365 346 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в 3 года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Кредитные и налоговые каникулы (срок кредитных каникул равен сроку службы плюс 30 дополнительных дней̆ после окончания службы)

Возможность получения бесплатного образования в средних специальных учебных заведениях и вузах

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. В случае гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

В Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Социальные льготы и гарантии для семей военнослужащих

В Татарстане выдается специальная карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Льготы на образование детей (место в детском саду вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже и так далее)

Бюджетные места для обучения детей в вузах (дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний)

Бесплатный проезд на транспорте (льгота предоставляется детям от 8 до 18 лет (включительно) на все виды общественного транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро)

Бесплатный отдых для детей в лагерях

Подарки новорожденным (подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными)

Путевки в организации отдыха (один раз в год предоставляются путевки на лечение по себестоимости семьям с детьми от 7 до 17 лет

Бесплатная юридическая помощь (правовое консультирование, составление заявлений, и других правовых документов). Подробнее на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан

Подробнее о выплатах и льготах на сайте центра «Батыр» и портале «Забота о своих».