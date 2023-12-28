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«Это плановое обследование»: в театре ответили на сообщения о госпитализации Боярского
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице. Об этом рассказали в театре им. Ленсовета.
«Это плановое обследование. Он уже сегодня будет дома», – пояснила РИА Новости собеседница агентства.
Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что артист был госпитализирован.
В конце ноября сын артиста Сергей Боярский рассказал, что его отец перенес инфаркт. Через неделю актера выписали из больницы.
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