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Культура 28 декабря 2023 17:27

«Это плановое обследование»: в театре ответили на сообщения о госпитализации Боярского

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице. Об этом рассказали в театре им. Ленсовета.

«Это плановое обследование. Он уже сегодня будет дома», – пояснила РИА Новости собеседница агентства.

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что артист был госпитализирован.

В конце ноября сын артиста Сергей Боярский рассказал, что его отец перенес инфаркт. Через неделю актера выписали из больницы.

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