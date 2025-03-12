«Это первоочередная задача»: Госсовет РТ обсудил поддержку ветеранов СВО и фронта

Чак-чак, сделанный руками детей, приветы Варакину из Лисичанска и Рубежного, помощь волонтеров – об этом и многом другом сегодня говорили на выездном заседании Президиума Государственного Совета РТ в Верхнем Услоне. Как Татарстан приближает Победу – в репортаже «Татар-информа».





Начали сегодняшний день депутаты с визита в татарстанский филиал государственного фонда «Защитники Отечества»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились 28 тысяч человек

Меры поддержки участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей обсудили сегодня на выездном заседании Президиума Государственного Совета Республики Татарстан. Местом проведения мероприятия был выбран Верхнеуслонский район, нынешний глава которого, Евгений Варакин, руководил восстановлением подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное.

Начали сегодняшний день депутаты с визита в татарстанский филиал государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает активную поддержку ветеранов СВО и их семей, а также ведет другую работу, направленную на помощь участникам СВО.

Встретила гостей руководитель филиала Гузель Удачина. Она провела экскурсию и рассказала об основных направлениях работы фонда.

«1 июня будет два года, как работает фонд “Защитники Отечества” в Республике Татарстан и в целом по Российской Федерации. За это время к нам обратились более 28 тысяч человек с 46 тысячами вопросов, большинство которых мы решили. На первом месте обращения, связанные с получением различных мер поддержки – это и социальная, и медицинская поддержка, психологическая и юридическая», – рассказала Гузель Удачина.

Встретила гостей руководитель филиала Гузель Удачина. Она провела экскурсию и рассказала об основных направлениях работы фонда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В фонде работают социальные координаторы – это личные помощники каждой семьи ветеранов. Работают они во всех районах Татарстана.

10 марта Президент России Владимир Путин поручил фонду работать с семьями пропавших без вести.

«С этой категорией мы работаем очень плотно еще с ноября. Распоряжение главы нашего государства закрепит эту работу в число категорий, с которыми мы работаем. Фонд отрабатывает все вопросы, которые касаются без вести пропавших, начиная с забора буккального эпителия, этим занимаются социальные координаторы. Материал мы направляем в военно-следственный отдел. Оформлением розыскных карт тоже мы занимаемся. Также мы занимаемся тем, чтобы семьи безвестно отсутствующих бойцов получали денежные выплаты со стороны Министерства обороны», – поделилась руководитель филиала фонда.

В фонде работают социальные координаторы – это личные помощники каждой семьи ветеранов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также здесь помогают родственникам подать документы в суд, чтобы по истечении шести месяцев признать военнослужащего погибшим, отметила Гузель Удачина.

Сборы гуманитарки, сухие супы и поисковые работы

Далее депутаты Госсовета РТ отправились непосредственно к Верхний Услон. Там в парке Героев прошла церемония возложения цветов. В парке увековечили память жителей района, которые проявили себя на полях сражений войн разных лет. Здесь в бронзе вылили шесть бюстов Героев Советского Союза, установили памятные таблички погибшим в Афганистане, а также Героям Социалистического Труда. Парк открыли 2 мая, в день капитуляции Германии, и каждый год в этот день здесь проходят торжественные митинги. В планах установить таблички в честь погибших на СВО.

В парке Героев прошла церемония возложения цветов. В парке увековечили память жителей района, которые проявили себя на полях сражений войн разных лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Показали гостям и музей, посвященный войнам разных лет. Здесь представлено порядка 500 экспонатов, большую часть которых собрали поисковики Верхнеуслонского района вместе с местной активисткой – пенсионеркой Риммой Троицкой.

Показали гостям и музей, посвященный войнам разных лет. Здесь представлено порядка 500 экспонатов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На поиски я езжу сама по пять раз в год. На Невском пятачке мы нашли останки троих бойцов. Рядом лежал котелок, вернее то, что от него осталось. Он весь изрешечен пулями. Это одна их моих первых находок. Музей мы открыли к 75-летию Победы. Мы все это создали по велению сердца», – рассказала женщина.

Для депутатов организовали выставку – в основном то, что посвящено СВО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для депутатов организовали выставку – в основном то, что посвящено СВО. Волонтеры района плетут сети, изготавливают сухие супы, шьют подушки и одеяла для госпиталей и термобелье для бойцов. Школьники представили свои разработки на уроках робототехники, которые ведет местный школьный учитель Сергей Анохин. Они делают танки, БПЛА и другую технику – ребята продемонстрировали, насколько богатая у них фантазия.

«На решение задач по всем направлениям республикой уже направлено свыше 36 млрд рублей»

Непосредственно на выездном заседании Президиума Государственного Совета Республики Татарстан первым слово взял Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей является первоочередной задачей для органов государственной власти нашей республики» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей является первоочередной задачей для органов государственной власти нашей республики. Об этом в частности было подчеркнуто на встрече Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», – отметил Фарид Мухаметшин.

С первого дня спецоперации Татарстан подключался к помощи участникам СВО и их семьям. Большая работа была проделана по гуманитарной линии, помогали фронту и жителям прифронтовых городов. Татарстан взял на себя шефство над городами Лисичанск и Рубежный.

«На решение задач по всем направлениям республикой уже направлено свыше 36 млрд рублей. Ответственные задачи по формированию личного состава вооруженных сил, поддержке военнослужащих и их близких решаются на уровне муниципалитетов республики», – заявил Председатель Государственного Совета РТ.

Помогают в республике и с трудоустройством ветеранов.

«В Татарстане был запущен проект “Батырлар. Герои Татарстана” нацеленный на профессиональную подготовку участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах власти и госкомпаниях», – отметил он.

Евгений Варакин в своем выступлении отметил заслуги района в помощи фронту, волонтеров, которые активно подключились к работе, а также работу администрации в части поддержки ветеранов СВО, их семей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодаря поддержке предпринимателей и неравнодушных жителей общая сумма помощи превысила 140 млн рублей»

Хозяин сегодняшней площадки Евгений Варакин в своем выступлении отметил заслуги района в помощи фронту, волонтеров, которые активно подключились к работе, а также работу администрации в части поддержки ветеранов СВО, их семей, а также семей участников спецоперации, в том числе отдавших свои жизни.

Он отметил, что с первых дней проведения спецоперации Верхнеуслонский район оказывает поддержку фронту и помогает семьям участников и ветеранов СВО. Варакин отметил, что это одна из задач государственного масштаба.

«С начала СВО районом отправлено 29 гуманитарных конвоев в зону проведения спецоперации. Благодаря поддержке предпринимателей и неравнодушных жителей общая сумма помощи превысила 140 млн рублей», – сообщил глава района.

Он добавил, что администрация района особое внимание уделяет семьям участников и ветеранов СВО, а также семьям погибших в зоне боевых действий.

Для семей участников СВО введены льготы. За счет муниципального бюджета семьи с детьми не платят за детский сад и питание в школах. Дети участников СВО отдыхают в санаториях, посещают различные мероприятия, в том числе с участием Раиса Татарстана.

«Мы также ввели дополнительные меры поддержки для самих участников СВО они освобождены от уплаты средств самообложения и от уплаты коммунальных услуг: за воду и за вывоз мусора. К сожалению, мы сталкиваемся с трагическими потерями. В прошлом году семьям погибших участников СВО выделена материальная помощь на общую сумму 3 миллиона рублей», – рассказал Евгений Варакин.

О выплатах участникам СВО рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Наталья Бутаева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть и выплаты для семей, потерявших своих близких, – мы выплачиваем им 2 миллиона рублей»

О выплатах участникам СВО рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Наталья Бутаева.

«Мы продолжаем выплаты в размере 360 тысяч рублей проходящим военную службу в наших именных батальонах «Алга», «Тимер» и «Батыр». В этой части никаких проблем у нас нет. так продолжаем выплаты в размере 20 тысяч на каждого ребенка военнослужащего», – рассказала замминистра.

«Есть и выплаты для семей, потерявших своих близких, – мы выплачиваем им по 2 миллиона рублей. Обеспечение семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей без учета дохода семьи. Дети обеспечиваются путевками на отдых. Также наше Министерство культуры предоставляет право на посещение мероприятий», – отметила Наталья Бутаева.

Это лишь малый список мер поддержки для семей погибших. Реабилитации, трудоустройству и переобучению ветеранов СВО уделяется особое внимание в Татарстане, отметила она.

Владимир Филатов: «В настоящее время в республике развернуто 460 коек по профилю хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, реанимации, медицинской реабилитации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Реабилитацию в Татарстане прошли свыше трех с половиной тысяч участников СВО»

Продолжил тему заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Филатов.

«В настоящее время в республике развернуто 460 коек по профилю хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, реанимации, медицинской реабилитации. В госпиталях созданы и функционируют круглосуточные кол-центры, куда поступают звонки от участников специальной военной операции, челнов их семей и из Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Республики Татарстан. Работа госпиталей осуществляется в тесном взаимодействии с фондом, республиканским фондом “Ярдем янәше”, организацией “Народный фронт” и Комитетом семей воинов Отечества», – отметил он.

С 23 декабря 2022 года по март этого года медпомощь оказана 18 тысячам участников СВО. Выполнено свыше 3 тысяч операций. С 10 ноября 2022 года реабилитацию в Татарстане прошли свыше 3,5 тысячи участников СВО, пострадавших в бою.

Эдуард Шарафиев отметил, что в Татарстан из Лисичанска и Рубежного приехали 50 детей, чтобы сдать ЕГЭ и в дальнейшем поступить в учебные заведения. Республика оказывает и такую поддержку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Член Президиума Государственного Совета Республики Татарстан Эдуард Шарафиев буквально вчера вернулся из Лисичанска.

«Пользуясь случаем, передаю всем большой привет от заместителя Премьер-министра республики Фаниля Аглиуллина. Мы доставили очередную гуманитарную помощь. Хочу немного выделить помощь, которая была в этой партии, – она была сделана детьми из приюта Сабинского района. Дети своими руками сделали большую партию чак-чака. Этим угощением они передали тепло своих рук и сердец и бойцам, и мирному населению», – поделился Эдуард Шарафиев.

Он также отметил, что в Татарстан из Лисичанска и Рубежного приехали 50 детей, чтобы сдать ЕГЭ и в дальнейшем поступить в учебные заведения. Республика оказывает и такую поддержку.

Завершая встречу, Фарид Мухаметшин отметил, что, несмотря на объемы помощи фронту, ветеранам и семьям участников СВО, помощь Татарстана нужно усилить и держать на особом контроле.