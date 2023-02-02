«Это ошибка молодости»: участники кражи сейфа из СК РТ просят суд не наказывать их строго

Трое из четырех участников резонансного дела о краже сейфа с 15 миллионами из здания Следственного комитета РТ совсем скоро выслушают свой приговор. Уголовное дело разделено на два, и оба рассматриваются в Вахитовском районном суде Казани.

Первыми на скамье подсудимых оказались трое жителей Альметьевска – Руслан Нургалиев, Никита Карабаев и Даниил Елинсон. Их судьба решится уже на следующей неделе. Главный фигурант уголовного дела криминалист Следкома РТ Марат Шакиров предстал перед судом позже. По версии следствия, именно он организовал и разработал план ограбления.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Сегодня Нургалиев, Карабаев и Елинсон выступили в суде с последним словом. Заседание началось с получасовым опозданием, у дверей скопилась большая толпа – журналисты, адвокаты, представитель Следкома, а также друзья и близкие подсудимых. В зал суда обвиняемых завели под конвоем, им предоставили несколько минут на то, чтобы пообщаться с близкими, после чего суд дал им возможность высказаться.

Первыми к суду обратились Карабаев и Елинсон. Оба были кратки, просили суд учесть все обстоятельства дела и вынести справедливый приговор, желательно не связанный с лишением свободы. Надавить на жалость попытался Руслан Нургалиев. Он рассказал, что до того, как оказаться на скамье подсудимых, он и его приятели были прилежными студентами, занимались спортом, даже участвовали в соревнованиях и занимали призовые места.

«Все, что произошло с нами, – это для нас большой урок. Это произошло из-за того, что мы еще слишком молоды. У нас нет никакого жизненного опыта. Мы осознаем неправильность нашего поведения. Дипломы, грамоты и характеристики говорят о том, что я был обычным молодым человеком. Я прошу вынести нам справедливое наказание», – сказал Нургалиев.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Напомним, что кража сейфа с 15 млн из Следкома РТ вскрылась в октябре 2021 года. Грабители в масках забрались ночью в здание, забрызгали камеры наблюдения краской из баллончиков, пробрались в кабинет и похитили сейф.

Стоит отметить, что в деле есть еще один фигурант Дживан Мхитарян. Однако после кражи он скрылся. Подсудимые настаивают на том, что похищенные миллионы находятся именно у него.