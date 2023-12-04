«Это обращение не к Богу, а к бесам»: почему срезали ленты с деревьев у Анисьиных грядок

Анисьины грядки под Казанью – православная святыня – давно стали местом языческих обрядов

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Почему Анисьины грядки стали популярны

Руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин по решению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла будет осуществлять духовное окормление местечка в Высокогорском районе под названием Анисьины грядки вблизи поселка Семиозерка. Там находится известный многим Семиозерский монастырь – Седмиезерная Богородичная пустынь.

Анисьины грядки считаются местом, где происходят чудеса, – здесь находится святой источник, оборудована купель и стоит часовня. Сюда приезжают паломники, чтобы попросить исполнения своих желаний, но каждый делает это по-своему.

Это место стало популярным, потому что некогда здесь жила женщина по имени Анисья. Жизнь ее до сих пор точно не изучена, но люди говорят, что жила она еще в дореволюционные годы. Анисья рано овдовела – была еще совсем молодой, но выходить замуж снова не стала и посвятила себя служению Богу. Она продала свой дом, а деньги разделили между нуждающимися, пожертвовала на богадельню в Казани, а на то, что осталось, построила маленькую хижину в лесу. Рядом она разбила огород, выращивала там овощи и раздавала их нищим. В ее доме находили приют больные и нуждающиеся.

Анисья много молилась, трудилась и жила в отрешении от остального мира. Похоронили праведную рядом с источником. Не забыли женщину и после смерти – к ней на могилу стали приходить люди, молиться, набирать святой воды. Что удивительно, грядки ее со временем не исчезли – так и остались бугорки на земле.

Пришла революция, и атеисты сравняли место с землей – трактором прошлись и уничтожили грядки, но со временем земля снова приобрела форму грядок. Так пишут об этом месте в разных интернет-источниках, как же было на самом деле, никто не знает – никаких официальных документов не сохранилось. Существуют грядки и по сей день, там даже растет дикий лук. Земля здесь действительно похожа на грядки.

Александр Ермолин по решению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла будет осуществлять духовное окормление Анисьиных грядок Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Место считается православной святыней, так как праведная Анисья была христианкой. Однако люди, которые приходят просить сюда о помощи, сами того не понимая, проводят языческие обряды – завязывают ленты на ветки деревьев, ложатся на грядки вместо того, отмечает отец Александр, чтобы помолиться в часовне.

Первое, что сделал иерей Александр, получив поручение митрополита окормлять это место, срезал и сжег все ленточки, которые люди вешали здесь на деревьях, загадывая желания.

«Невольно они превращают святое место в языческое»

«Анисьины грядки известны в нашей республике и за ее пределами. Сюда приезжают многие люди, зачастую воспринимая свою поездку как последнюю надежду, когда приходят к Богу, к святым о молитвенной помощи. Молятся о многом: о даровании ребенка, об исцелении от болезни, о решении каких-то назревших бытовых проблем. К сожалению, эти люди, не понимая до конца суть православного учения, вешают разные ленточки, ниточки, то есть невольно они превращают святое место в языческое. Это пример того, как нужно отличать верное от неверного, истинное, сакральное от профанного. Есть очень странные предания – если ты будешь лежать на этих грядках, завязывать ниточки на удачу, тогда это станет моментом твоей удачи. И тут случается великая подмена: люди забывают, что подателем всех благ является Бог, а не завязывание ленточек», – поделился «опекун» Анисьиных грядок отец Александр.

Дорога была непростой, но, как говорят, путь борьбы со злом простым и не бывает Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В воскресный день мы вместе с отцом Александром и прихожанами его храма Ксении Петербургской отправились срезать ленточки. Анисьины грядки находятся на опушке леса, в километре от поселка. Добраться зимой сюда особенно непросто, в лесу дороги не чистят. Наша машина несколько раз застревала в снегу.

Сначала мы поехали по навигатору в надежде, что удастся найти хорошую дорогу, но это было ошибкой. Машина просто отказывалась двигаться вперед, застряла в снегу. Помог нам мужчина, который совершенно случайно проезжал мимо. Он вместе с нами вызволил внедорожник из снежного плена и объяснил, что ехать нужно было совсем по другой дороге. Доехать нужно до Кадышево, выехать на М7 и уже возле поселка Яшь Кеч поворачивать и ехать по сельской дороге. Далее по полю – там дважды встречаются указатели. Даже эта дорога не гарантирует спокойного пути, поняли мы: машина снова застревала, приходилось ее толкать. Дорога была непростой, но как говорят, путь борьбы со злом простым и не бывает.

И хотя на пути мы не встретили никого, на снегу виднелся свежий след от шин. Когда приехали на место, увидели уазик – двое мужчин приехали набрать воды. Дорожка к источнику была протоптана, а вот на грядки, видно, давно никто не приезжал.

Деревья с ленточками здесь находятся у самих грядок, рядом с часовней. Еще одно дерево на поляне – добраться туда зимой проблематично, нужно пройти по сугробам метров триста. Ветки дерева у могилы праведной Анисьи тоже увешаны разноцветными лоскутами. Рядом с часовней висят таблички, напоминающие о том, что место считается святым и здесь нельзя забывать о правилах приличного поведения. К сожалению, людей не предупредили, что вешать ленточки – традиция, которая к православию не имеет никакого отношения.

Первым делом отец Александр совершил акафист Божией Матери в часовне Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Люди привязывают к веткам носки, влажные салфетки, резинки для волос, ленты из-под торта

Первым делом отец Александр совершил акафист Божией Матери в часовне.

В маленьком помещении часовни пришедших встречает Седмиозерная икона Божией Матери – она самая большая здесь, расположена по центру на стене. Под ней кадило со свечами. В углах часовни стоят деревянные стулья, а на них – образы Спасителя, Святой Троицы и еще несколько икон Божией Матери.

Завершив молитву, иерей Александр заметил, что люди оставили несколько записок за здравие и упокой – это были уже пожелтевшие листочки, просто оставленные на стульях. Они забрал их с собой, чтобы помолиться в своем храме. Взгляд упал и на браслеты: «красные нити», «глаз Фатимы». Церковь не приветствует такие атрибуты, поэтому их иерей тоже забрал и сложил в ведро, где позже будет сжигать ленточки с деревьев.

«Было бы здорово поставить здесь ящик для записок, бумагу, ручки, чтобы люди могли оставлять записки и они не терялись», – отметил отец Александр.

Люди оставили несколько записок за здравие и упокой – это были уже пожелтевшие листочки, просто оставленные на стульях Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Вместе мы прошли к ближайшему дереву, увешанному лоскутами. Подмерзшая ткань плохо поддавалась лезвию ножниц, стало понятно, что за один день не справиться.

Обнаружилось, что, загадывая желания на зачатие ребенка, исполнение заветных желаний, прося о здоровье и исцелении, люди привязывали к веткам носки, влажные салфетки, резинки для волос, упаковочные ленты – в общем, все, что попадало под руку. Были на ветках и браслеты от сглаза, кольца и прочие украшения.

По колено в снегу мы около часа замерзшими пальцами очищали дерево. Набралось полное ведро – все это мы облили средством для розжига и подожгли.

«Для нас очень важно было максимально зачистить это место. Снимая каждую нитку, мы молились о тех, кто ее повесил. Мы надеемся искренне, что Господь исполнит их просьбы, простит им их прегрешения вольные и невольные и в итоге каждый получит просимое. Мы будем молиться Богу, молиться святым с просьбой о том, чтобы он исполнил их желания. Давайте делать это верно, не превращая в язычество, а Господь, видя искреннее желание, поможет каждому», – рассказал священник.

Подмерзшая ткань плохо поддавалась лезвию ножниц, стало понятно, что за один день не справиться Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Стена Плача в Иерусалиме не имеет никакого отношения к православию

Часто так случается, что объекты туризма обрастают легендами и поверьями: потри нос скульптуре собаки, и желание сбудется, брось монетку в фонтан на удачу и так далее. К слову, знаменитая Стена Плача в Иерусалиме не имеет никакого отношения к православию. Люди оставляют там записку, приравнивая этот акт к молитве.

Так и Анисьины грядки вдруг стали объектом странных ритуалов. Кто-то повесил ленточку, другой повторил – и вот деревья ломятся от всевозможных носков, салфеток и тому подобного. По словам отца Александра, бывали случаи, когда на языческие столбы специально вешали иконы, чтобы люди молились, принимая это место за святое, на самом же деле они поклонялись какому-то идолу.

«Сегодня мы совершили здесь акафист Божией Матери, потому что именно молитва Богу – это то, что должно здесь звучать. А всевозможное повязывание ленточек – это то, что отвращает человека от Бога. Человек ведь думает: “Ну все, я повязал ленточку, полежал на грядке, и мое желание сбудется”. Получается, что это подмена – человек обратился за помощью к бесам, а не к Богу, потому что совершал мистические ритуалы. Возможно, меня будут критиковать за эти действия, но очень важно понимать, что мы молились за тех, кто повязал эти ленточки. Мы понимаем, что люди повязывали их от чистого сердца, что они искренне хотели сделать что-то хорошее, но оказались в плену такой бесовской уловки», – объясняет отец Александр.

В планах священника приезжать сюда раз в месяц, молиться и приводить в порядок Анисьины грядки. Иерей Александр преподает в Казанской семинарии, является настоятелем двух храмов – казанского, в честь Ксении Петербургской, и в восстанавливаемом храме Смоленской иконы в селе Соловцово в Высокогорском районе.

Набралось полное ведро – все это облили средством для розжига и подожгли Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я приглашаю всех желающих приехать и помочь вместе очистить это место»

«В будущем мы будем регулярно сюда приезжать: совершать акафисты, панихиды и так далее. Конечно же, мы будем поддерживать Анисьины грядки в чистоте, мы будем делать так, чтобы это было святым местом, это очень важно и очень необходимо для каждого из нас. Я приглашаю принять участие всех желающих, всех неравнодушных, чтобы мы вместе приехали и очистили это место», – говорит он.

Возьмется отец Александр и за историю места и самой праведной Анисьи, возможно, ее возведут в лик святых, но для этого нужно тщательно изучить ее биографию. К слову, сейчас отец Александр работает над возведением в лики святых отца Тихона, предыдущего настоятеля храма в Соловцово, который был расстрелян в годы советских репрессий.

Новость о том, что священнослужитель срезал ленточки с деревьев, появилась накануне, под ней тут же появились гневные комментарии. Люди писали, что теперь те, кто загадал рождение ребенка, не дождутся пополнения в семье и что срезать ленты было кощунственным. Комментаторам отец Александр напоминает, что подателем всех благ является Господь, а не ленточки. Предлагает всем, кто обрушился на него с негативом, поближе познакомиться с православием – с той самой верой, к которой относит себя большинство авторов гневных комментариев.

Стоит вспомнить и историю со «священным деревом» в Раифе. Когда оно стало трухлявым, его пришлось спилить, тогда на настоятеля обители – отца Гавриила также стали сыпаться обвинения. По его словам, борьба с язычниками идет там уже много лет, люди продолжают вешать ленточки уже на другие деревья.

Фото на анонсе: © Василий Ершов