Казанский священник убрал языческие ленточки с деревьев у Анисьиных грядок

Сегодня руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин срезал и сжигал ленточки, которые были завязаны на деревьях в месте под названием Анисьины грядки, расположенном вблизи села Семиозерка Высокогорского района РТ.

«Сегодня мы с прихожанами моего храма посетили место, известное в республике, так называемые “Анисьины грядки”. Мы видим, как суеверные люди на удачу, на исполнение желаний, вешают здесь ленточки на деревьях. Это является язычеством и никак не связано с Православием. Это пример того, как нужно отличать верное от неверного, истинное, сакральное от профанного. Снимая каждую ленточку, мы молились о людях, которые их повесили», – рассказал священник.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Перед тем как снять ленточки, отец Александр совершил акафист Божией Матери в часовне, установленной на «грядках».

«Мы знаем, что в этом месте жила праведная женщина Анисья, которая выращивала здесь овощи для нуждающихся. После ее смерти пошли какие-то странные предания о том, что если ты на этих грядках будешь лежать, совершать какие-то действия, завязывать ленточки, то получишь исполнение желаний. И тут случается великая подмена: люди забывают, что подателем всех благ является Бог, а не завязывание ленточек», – отметил иерей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

К слову, на ветках люди завязывают не только ленточки, но и все, что попадет под руку – медицинские маски, веревочки от тортов, резинки для волос и даже носки.

По решению Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в этом месте иерей Александр Ермолин будет осуществлять духовное окормление.

Поскольку все ленточки срезать сегодня не удалось, иерей Александр просит помощи верующих, чтобы приехать всем вместе и снять оставшиеся языческие атрибуты с веток. В будущем данную территорию планируют благоустроить. Кроме того, планируется изучить жизнь праведной Анисьи, чтобы больше узнать о ней и, возможно, в будущем возвести в лики святых.